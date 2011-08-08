400 طرح در کرمانشاه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و آغازعملیات اجرایی چند طرح صنعتی و عمرانی استان کرمانشاه که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: تلاش های صورت گرفته در شش سال گذشته به هیچ عنوان با ادوار گذشته قابل مقایسه نیست.

وی افزود: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور جزء برنامه اول و دوم کشور بود اما کسی جرات اجرای آنرا نداشت و همت بزرگ این دولت بود که با شجاعت و شهامت این طرح بزرگ را به درستی اجرایی کرد به نحوی که همگان بر حسن اجرای این طرح عظیم اذعان دارند.

هاشمی در خصوص برنامه های در دست اجرا در استان کرمانشاه نیز افزود: خوشبختانه در استان کرمانشاه روحیه کار و تلاش نهادینه شده و همه مسئولان به دنبال حل مشکلات مردم هستند.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: امروز کرمانشاه با همت دولتمردان در بخشهای مختلف از جمله اشتغال و سرمایه گذاری، مسکن مهر، مقاوم سازی روستایی، توسعه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ... پیشرفتهای مناسبی داشته به نحوی که سرعت پیشرفت قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست.

وی تصریح کرد: در بحث راهیان نور اقدامات ارزشمندی صورت گرفته و در جای جای استان احداث یادمان های شهدا در حال اجرا است.

هاشمی اظهار داشت: در حال حاضر 140 پرواز در کرمانشاه صورت می گیرد که این روند روبه توسعه است.

وی افزود: در طول دو سال گذشته 10 هزار هکتار باغ در استان ایجاد شده که نشان از تلاش و همت مردم این دیار دارد.

استاندار کرمانشاه یادآور شد: درحال حاضر ظرفیت تولید برق استان 1200 مگاوات است که برنامه داریم تا پایان سال 1391 به 2100 مگاوات برسد.