به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به 870 روز از افتتاح رسمی پالایشگاههای ساحلی فاز 9 و 10 پارس جنوبی، تعدادی از چاههای دریایی فاز 10 این میدان مشترک قادر به تولید گاز طبیعی از مخزن مشترک با قطر در آبهای خلیج فارس شدند.

بر این اساس امروز 17 مرداد ماه با تکمیل حفاری، نصب و راه اندازی تجهیزات درون چاهی، تولید گاز از 6 حلقه چاه جدید فاز 10 پارس جنوبی آغاز شده و ظرفیت تولید گاز از این فاز مشترک را به 17 میلیون متر مکعب در روز افزایش داده است.

موسی سوری با بیان اینکه در حال حاضر240 میلیون مترمکعب گاز توسط ایران از پارس جنوبی استخراج می شود، اعلام کرد: با ورود 17 میلیون متر مکعب گاز فاز 10 و نیز افزایش 20 میلیون مترمکعبی تولید باقیمانده فازهای 9 و 10 ، ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی تا پایان سالجاری به 280 میلیون متر مکعب می رسد.

وی با بیان اینکه تا پایان مهرماه سال جاری تمامی چاههای فاز 10 میدان گازی پارس جنوبی وارد مدار تولید می شود، تصریح کرد: هم اکنون هفت حلقه چاه از فاز 9 در مدار تولید قرار دارند و روزانه حدود 18 میلیون متر مکعب گاز تولید می کنند و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پنج حلقه باقی مانده در سالجاری و تا قبل از آغاز فصل سرما به تولید می رسد.

به گزارش مهر، در طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی حفاری 24 حلقه چاه گازی برنامه ریزی شده و قرار بود با تکمیل و راه اندازی این تعداد چاه دریایی روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز ترش از پارس جنوبی استخراج و برای شیرین سازی به پالایشگاههای ساحلی ارسال شود.



پیشتر خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: با وجود آماده بودن پالایشگاه‌های خشکی فاز 9 و 10 پارس جنوبی در زمستان سال 1387 اما به دلیل توقیف کشتی حامل تجهیزات سرچاهی و درون جاهی این پروژه، عملا امکان افتتاح رسمی این پروژه پنج میلیارد دلاری وجود نداشت اما مسئولان وقت با وجود ناآماده بودن چاه‌ها اقدام به افتتاح نمایشی این فازها کردند.



در مراسم افتتاح این پروژه در عسلویه مسئولان وقت وزارت نفت وعده دادند که تا شهریور ماه سال 1388 چاه‌های این دو فاز مشترک گازی راه اندازی می شود اما در نهایت اردیبهشت ماه سال 1389 ابتدا چهار چاه و سپس آذر سال گذشته سه چاه راه اندازی شدند.



هدف از طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، استخراج روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات، سالانه یک میلیون تن اتان برای مصرف پتروشیمی، سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (ال.پی.جی) و روزانه 400 تن گوگرد است.