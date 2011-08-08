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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

نجار:

مواد مخدر راهی برای ضربه زدن دشمنان به جوانان است

مواد مخدر راهی برای ضربه زدن دشمنان به جوانان است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان مواد مخدر را راهی برای ضربه زدن دشمنان به جوانان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح دوشنبه در بازدید از محموله هشت هزار و 685 کیلوگرمی مواد مخدر در کرمان اظهار داشت: دشمنان همواره در تلاشند که با گرفتار کردن جوانان به پدیده شوم اعتیاد آنها را منحرف و نابود کنند.

نجار با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای مقابله با این پدیده به کار می گیرد گفت: خوشبختانه با کشف محموله اخیر دشمنان با هوشیاری مسئولین و تلاش نیروی انتظامی کرمان ناکام ماندند.

وی بزرگترین محموله کشف شده قبل از این مورد را محموله ای در سیستان و بلوچستان عنوان کرد و ابراز داشت: تلاش ماموران نیروی انتظامی کرمان در این مقوله ستودنی است.

 این مسئول با بیان اینکه در سال گذشته میزان نا امنی در کرمان 43 درصد کاهش داشته است ابراز داشت: طی سال جاری نیز ناامنی در کرمان 30 درصد کم شده است.

وی به قاچاقچیان هشدار داد که مسئولان و ماموران استان کرمان در کنار مردم هوشیارانه با این پدیده شوم برخورد می کنند.

وی با اشاره به رتبه 12 کرمان در مصرف مواد مخدر گفت: قاچاقچیان از کرمان به عنوان مسیر عبور مواد مخدر استفاده می کنند.

کد مطلب 1378461

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