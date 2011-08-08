جشنواره نوآوری های موبایل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین پهلوان زاده - دبیر دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و نخستین دوره جشنواره نوآوریهای تلفن همراه ایران امروز دوشنبه در نشست خبری هدف از برگزاری این رویدادها را جذب نخبگان، کارآفرینان، شرکتهای کوچک و عامه مردم برای ارائه ایده های کاربردی، طرح های کسب و کار، نرم افزارها و خدمات کاربردی و مقالات ترویجی در زمینه موبایل عنوان کرد.

وی گفت: محصولات و دستاوردهای ارائه شده در جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران از نوع کاربردی بوده و با ارزیابی و انتخاب بهترین های هر حوزه، تلاش می شود مسیر ورود ایده های کاربردی و تیم های جوان و نوپا، به بازار ارائه خدمات ارزش افزوده، تسهیل شود.

وی با بیان اینکه جشنواره نوآوری‌های تلفن همراه ایران طیف گسترده ای از مخاطبین را به همراه خواهد داشت از برگزاری بخش مسابقه شهروندی در قالب این جشنواره خبرداد و گفت: همه شهروندان کشور مخاطب جشنواره هستند و هر کس که علاقمند به ایده پردازی در زمینه کاربردهای تلفن همراه است، می‌تواند با نگاه دقیق‌تری به زندگی، کار و محیط پیرامون خودش، انواع کاربردها را برای فناوری‌های تلفن همراه متصور شود و با صرف زمانی اندک در این مسابقه شرکت کند.

مدیر گروه کسب و کار مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، بخش های مقالات، کسب و کار و مسابقه تولید نرم افزار را از دیگر بخش های جشنواره اعلام و خاطرنشان کرد: جوایز نفیس و ارزشمندی برای همه بخش‌های مختلف جشنواره در نظر گرفته شده که علاوه بر افتخار دریافت مقام‌های برتر، روشی برای قدردانی از برگزیدگان جشنواره و مهر تأییدی بر کیفیت و خلاقیت در تولید محصولات و خدمات صنعت تلفن همراه کشور خواهد بود.

کنفرانس خدمات ارزش افزوده و بازار 10 هزارمیلیارد تومانی موبایل

پهلوان زاده در مورد برگزاری دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و اهداف مدنظر در برپایی آن به نرخ رشد 5 برابری مشترکان موبایل در دنیا نسبت به کاربران کامپیوتر و اینترنت اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تا پایان امسال تعداد مشترکان موبایل در دنیا از مرز 6 میلیارد نفر عبور می کند، گفت: در ایران که نزدیک به دو دهه است که شاهد ورود موبایل هستیم میزان گردش مالی بازار این کالای ارتباطی حدود 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

وی با بیان اینکه نرخ رشد سالانه بازار موبایل 7 درصد است، گفت: با توجه به اینکه مخاطبان کنفرانس خدمات ارزش افزوده، کسب و کارهای بالغ و مدیران و افراد حرفه‌ای هستند و مخاطبان جشنواره نوآوری های تلفن همراه از فضای کسب و کارهای نوپا، افراد خلاق و نوآور و فضای عمومی جامعه خواهند بود این دو رویداد می توانند در کنار هم نقش مکمل و مؤثری در شکل گیری اجزای اکوسیستم خدمات ارزش افزوده موبایل و ارتقاء دانش و فرهنگ عمومی ایفا کنند.