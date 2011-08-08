حبیب کاوش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: شورای صنفی نمایش همزمان با روز خبرنگار تسهیلاتی را برای منتقدان و خبرنگاران سینمایی در نظر گرفته است. آنها می‌توانند با ارائه کارت و معرفی نامه از محل کار به انجمن سینماداران مراجعه و کارت‌های خود را دریافت کنند. همچنین این کارت‌ها تا پایان سال اعتبار دارد. آنها می‌توانند با ارائه این کارت به صورت رایگان به نمایش فیلم‌ها بروند.

وی افزود: با توجه به تبصره ماده 44 آیین نامه شورای صنفی نمایش فیلم‌های "اینجا بدون من" و "آقا یوسف" تا شب‌های قدر ادامه پیدا می‌کند. همچنین فیلم های "آلزایمر" احمدرضا معتمدی و "زنان ونوسی، مردان مریخی" کاظم راست گفتار به ترتیب در گروه های سینمایی عصر جدید و آفریقا بعد از شب های قدر به روی پرده می روند.

کاوش در ادامه بیان کرد: همانطور که می دانید تعدادی فیلم پشت درهای اکران مانده است. به همین منظور گروهی شش نفره متشکل از انجمن توزیع کنندگان و سینماداران این آثار را بررسی می کنند و فیلم ها پس از بازبینی به سه گروه تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد:گروهی از فیلم ها که قابلیت اکران دارند، تعدادی دیگر که فقط می توانند در گروههای آزاد به روی پرده بروند و برخی دیگر از آثار راهی شبکه نمایش خانگی و یا تلویزیون می شوند.

کاوش درباره دیگر اخبار شورای صنفی نمایش گفت: سینما آفریقا از روز اول ماه رمضان میزبان مخاطبینی است که در زمان افطار به دیدن فیلم می روند و از انها پذیرایی می کند. این برنامه تا پایان ماه ادامه دارد. همچنین خانم نیکی کریمی کارگردان و بازیگر "سوت پایان" از امروز می توانند در سینماهای جنوب شهر تهران از جمله ماندانا برای فروش بلیت و ارتباط با مخاطبین حضور پیدا کنند.