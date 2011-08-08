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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

پاسندی:

سرانه مصرف ماهی در گمیشان دو برابر گلستان است

سرانه مصرف ماهی در گمیشان دو برابر گلستان است

گمیشان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: سرانه مصرف ماهی در گمیشان حدود دو برابر مصرف ماهی در دیگر شهرهای استان است.

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر، سرانه مصرف ماهی در گمیشان را 14 کیلوگرم اعلام کرد.

وی اظهار داشت: گمیشانی ها برای رسیدن به استاندارد جهانی فقط دو کیلوگرم فاصله دارند.

پاسندی افزود: مردم بندرترکمن با 12 کیلوگرم سرانه مصرفی پس از گمیشان بیشترین مصرف کننده ماهی هستند.
 
وی عنوان کرد: مراوه تپه با یک کیلو و 600 گرم کمترین سرانه مصرف ماهی را در استان داراست.
 
مدیر کل شیلات گلستان گفت: سرانه مصرف ماهی در استان  به7 کیلو و 500 گرم رسیده است.
 
وی افزود: این درحالیست سرانه مصرف ماهی در گلستان 2 سال پیش 6 کیلو و 300 گرم بود.
 
مدیر کل شیلات گلستان بیان داشت: در تلاشیم سرانه مصرف ماهی در استان در برنامه پنجم به 10 کیلوگرم افزایش یابد.
کد مطلب 1378466

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