سرانه مصرف ماهی در گمیشان دو برابر گلستان است

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر، سرانه مصرف ماهی در گمیشان را 14 کیلوگرم اعلام کرد.
وی اظهار داشت: گمیشانی ها برای رسیدن به استاندارد جهانی فقط دو کیلوگرم فاصله دارند.
پاسندی افزود: مردم بندرترکمن با 12 کیلوگرم سرانه مصرفی پس از گمیشان بیشترین مصرف کننده ماهی هستند.
وی عنوان کرد: مراوه تپه با یک کیلو و 600 گرم کمترین سرانه مصرف ماهی را در استان داراست.
مدیر کل شیلات گلستان گفت: سرانه مصرف ماهی در استان به7 کیلو و 500 گرم رسیده است.
وی افزود: این درحالیست سرانه مصرف ماهی در گلستان 2 سال پیش 6 کیلو و 300 گرم بود.
مدیر کل شیلات گلستان بیان داشت: در تلاشیم سرانه مصرف ماهی در استان در برنامه پنجم به 10 کیلوگرم افزایش یابد.
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