بد لباس ترین اربابان دنیای فناوری/ جابز و گیتس در میان بد لباسها!

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که اربابان قلب دنیای فناوری علاقه چندانی به خوش لباسی نداشته باشند. به طوریکه حتی احساس می شود برخلاف عالم سینما در دنیای فناوری هرچه افراد معروفتر می شوند کمتر به ظاهر خود توجه می کنند.

به تازگی مجله بین المللی GQ فهرستی از بد لباس ترین بزرگان غولهای فناوری را طبقه بندی کرده است. در این طبقه بندی، رتبه اول به مارک زاکربرگ، بنیانگذار و رئیس فیسبوک اختصاص یافته است.

رتبه دوم متعلق به مردی با شلوار جین آبی و "تی. شرت" سیاه و کفشهای کتانی سفید است. استیو جابز، رئیس و بنیانگذار اپل به عنوان دومین بد لباس در دنیای فناوری معرفی شده است.

در رتبه سوم این طبقه بندی، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت قرار گرفته است. کت و شلوار سرمه ای با آستین های وصله شده، پیراهن آبی روشن و کراوات سرمه ای نامرتب، موهای شانه نزده و عینکی بزرگ یادآور چهره کسی است که سالها در راس غول نرم افزاری دنیا قرار داشت.

برپایه یک ضرب المثل قدیمی، "پول خوشبختی نمی آورد". اکنون به نظر می رسد که حداقل در دنیای فناوری حتی "خوش لباسی" نیز نمی آورد.

پس از بیل گیتس، اسامی معروف دیگری نیز در لیست 15 بد لباس فناوری به چشم می خورند که عبارتند از: "تام اندرسون"، رئیس شرکت "مای اسپیس" (رتبه هفتم)، "دنیس کراولی" رئیس هیئت مدیره Foursquare (رتبه پنجم)، "رید هافمن" بنیانگذار دوم Linkedin (رتبه ششم) و "کریگ نیومارک" بنیانگذار شرکت Craiglist (رتبه چهاردهم).