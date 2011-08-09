ساناز افتخارزاده مهندس معمار به خبرنگار مهر گفت: رشته معماری داخلی تا پیش از انقلاب به صورت دانشگاهی تدریس میشد و در انقلاب فرهنگی با رشته معماری ادغام شد. اکنون لزوم آن توسط مسوولان احساس و در چند دانشگاه فعال شده است. اما هنوز فارغالتحصیلی در این زمینه نداشته است.
وی ادامه داد: وقتی ما از معماری داخلی صحبت میکنیم ذهن بسیاری از مردم به سوی مبلمان و دکوراسیون داخلی میرود. اما معماری داخلی عنصری بلافصل از معماری است. آنچه در معماری داخلی اهمیت دارد کالبدها و سیرکولاسیون (دسترسی) است و جنس مصالح نیز در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد. چیدمان مبلمان نیز در مرحله آخر است چرا که هر خانوادهای براساس راحتی و سلیقه خود میتواند مبلماناش را چیدمان کند. اما اصل مهم در معماری داخلی؛ استقرار فضایی است.
افتخارزاده با تاکید بر اینکه در ساختهای پروژههای ساختمانی، حضور متخصص معماری داخلی لازم است، ابراز کرد: برخی از مهندسان و معماران با توجه به شناختی که از معماری داخلی دارند، قواعد آن را رعایت میکنند اما در کل، نقشههایی که به شهرداریها ارائه و توسط آنان تایید میشود، این موضوع رعایت نمیشود و تاثیرات روحی و روانی بر شهروندان در میان نادیده گرفته میشود.
عضو هیئت رئیسه گروه معماری نظاممهندسی با اشاره به اینکه معماری امروز ما نقصهای زیادی دارد، ادامه داد: این روزها از سوی مسوولان، بازگشت به معماری ایرانی - اسلامی مطرح میشود که موضوع درستی است اما در مرحله اجرا، کاری انجام نمیشود. در حال حاضر میبینیم که شهرها با مصالح ضدفرهنگی ساخته میشوند در حالی که معماری ایرانی-اسلامی و سنتی ما الگوهای بسیار غنی برای نمای داخل و خارج ساختمان دارد. در حقیقت میتوان گفت که معماری امروز ما با فرهنگمان جور نیست.
وی در ادامه گفت: به تازگی تایید شده است که آشپزخانه اپن ساخته نشود. گر چه این تصمیم براساس فرهنگ ما است اما باید به مسائل روز نیز توجه داشته باشیم و نیازهای خانوادههای امروز را بررسی کنیم. امروز بیشتر خانهها تبدیل به آپارتمان و مساحت آنها کوچک شدهاست. بنابراین آشپزخانه اپن به باز بودن فضای آن کمک میکند، ضمن آنکه به لحاظ بصری نیز مفید خواهد بود. اما زمانی که مهمان به خانه میآید میتوان از تمهیداتی همچون پارتیشنهای تاشو استفاده کرد تا مزاحمتهای بصری حذف شوند.
افتخارزاده با تاکید بر اینکه خوشبختانه مردم ایران به آیینها، سنتها و مذهبشان پایبند هستند، افزود: بنابراین باید این موضوع در معماری امروز ما در نظر گرفته شود. من زمانی که میخواهم نقشه یک سازه را آماده کنم چند جلسه مشاوره با صاحب خانه میگذارم تا نظرات آنان و سلایقشان را در کارم لحاظ کنم. آنچه که در فرهنگ ما بسیار اهمیت دارد موضوع پاکیزگی و دوری از نجاستها است. بنابراین با موافقت صاحبخانه فضای حمام و توالت را در یک چارچوب قرار نمیدهم چرا که از لحاظ بهداشتی دچار اشکال است. اما متاسفانه بسیاری از طراحان براساس فرهنگ ما کار انجام نمیدهند.
دبیر چند دوره جایزه معماری داخلی در ادامه بیان کرد: قالی و فرش جزئی از فرهنگ و میراث ملی ما است بنابراین ایرانیها باید صددرصد از آنها در خانه استفاده کنند. متاسفانه برخی از خانوادهها نگاهشان به خانههای اروپایی است که یک قالیچه کوچک وسط اتاقشان دارند و سایر فضا پوشیده از سرامیک است. این فرهنگ امروز بدون مطالعه در میان خانوادههای ایرانی اشاعه پیدا کرده است. البته بخشی از این ایراد به خاطر فعالیت عدهای غیرمتخصص در معماری داخلی است که به نیازهای خانواده ایرانی توجهی نمیکند.
وی اظهار کرد: با بهرهگیری از معماری هوشمندانه ایرانی اسلامی که نمونههای خوب آن در خانههای کاشان و یزد دیده میشود میتوانیم به نتایج خوبی برسیم و از کپی کردن طراحیها از روی مجلههای خارجی دست برداریم.
افتخارزاده پیشنهاد کرد: رسانهها در این زمینه باید اطلاعرسانی کنند و مردم را از معماری درست آگاه کنند تا در ساخت یا خرید خانه براساس فرهنگشان تصمیم بگیرند. اگر آگاهی مردم نسبت به معماری داخلی و خارجی افزایش یابد، دیگر طراحان کارشان را درست انجام میدهند و دیگر به فکر درآمدزایی نخواهند بود.
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