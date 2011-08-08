مرگ روزانه 8 ایرانی بر اثر سوختگی و گاز گرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: آمار کسانی که در سه ماهه نخست سال گذشته بر اثر گازگرفتگی با منوکسید کربن جان باختند 145 نفر بود اما امسال در همین مدت با افزایشی 50 درصدی، گازگرفتگی باعث مرگ 218 نفر شد که از این تعداد 147 نفر مرد و 71 نفر زن بودند.

براساس این گزارش، استان تهران و البرزبا 86 مورد گازگرفتگی با منوکسید کربن، بالاترین آمار را در بین استان های کشور دارد و استان های آذربایجان شرقی با 17 و قزوین با 14 مورد گازگرفتگی بعد از تهران و البرز قرار دارند.

در این گزارش آمده است از سه استان بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هیچ مورد مسمومیت با گاز منوکسید کربن گزارش نشده است.

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد میانگین فوت های ناشی از گازگرفتگی با منوکسید کربن در دهه هشتاد نشان می دهد هر ساله 728 نفر به این دلیل جان خود را از دست می دهند.

552 نفر در سال 90 بر اثر سوختگی جان باختند



سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام اینکه در سه ماهه نخست امسال 552 نفر که 275 نفر زن و 277 نفر مرد بودند، بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.



براساس این گزارش، آمار سوختگی بهار امسال در مقایسه با 575 نفری که در زمان مشابه سال گذشته جان باخته اند، 4 درصد کاهش را نشان می دهد.



در این گزارش آمده است استان تهران با 80 نفر، خوزستان با 62 نفر و خراسان رضوی با 53تن بالاترین آمار مرگ ناشی از سوختگی را در اختیار دارند.