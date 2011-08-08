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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

در شهرستان کیار/

19 زن مورد عمل جراحی توبکتومی قرار گرفتند

19 زن مورد عمل جراحی توبکتومی قرار گرفتند

شلمزار - خبرگزاری مهر: 19 زن در روستاهای شهرستان کیار تحت عمل جراحی توبکتومی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم بسیج جامعه پزشکی استان چهار محال و بختیاری شامل پزشک متخصص، تکنسین اتاق عمل، کاردان بیهوشی و کادر پرستاری جهت انجام عمل توبکتومی به شهرستان کیار از توابع استان چهار محال و بختیاری اعزام شدند.

اعضای تیم بسیج جامعه پزشکی این استان این عمل را بر روی 19 نفر از زنان دارای شرایط در روستاهای دورک شاپوری، فیروزآباد و سررک این شهرستان بصورت رایگان انجام دادند. 

عمل جراحی توبکتومی عمل جراحی ساده و بی‌خطری است و امروزه یکی از روشهای موثر برای جلوگیری از بارداری محسوب می‌شود.

این عمل را متخصص زنان یا جراح عمومی، به‌صورت سرپایی و یا بستری با یک روز اقامت در بیمارستان انجام می‌دهد.

کد مطلب 1378477

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