19 زن مورد عمل جراحی توبکتومی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم بسیج جامعه پزشکی استان چهار محال و بختیاری شامل پزشک متخصص، تکنسین اتاق عمل، کاردان بیهوشی و کادر پرستاری جهت انجام عمل توبکتومی به شهرستان کیار از توابع استان چهار محال و بختیاری اعزام شدند.

اعضای تیم بسیج جامعه پزشکی این استان این عمل را بر روی 19 نفر از زنان دارای شرایط در روستاهای دورک شاپوری، فیروزآباد و سررک این شهرستان بصورت رایگان انجام دادند.

عمل جراحی توبکتومی عمل جراحی ساده و بی‌خطری است و امروزه یکی از روشهای موثر برای جلوگیری از بارداری محسوب می‌شود.

این عمل را متخصص زنان یا جراح عمومی، به‌صورت سرپایی و یا بستری با یک روز اقامت در بیمارستان انجام می‌دهد.