افراد سودجو مخالف طرح توسعه اسکله شهید ذاکری قشم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی گفت: زمینهای طرح توسعه اسکله شهید ذاکری قشم تحت هیچ شرایطی برای کاربری غیر از اسکله ذاکری واگذار نخواهد شد.
موسوی عنوان کرد: متاسفانه افرادی سودجو که مخالف طرح توسعه اسکله شهید ذاکری قشم هستند شایعات متعددی درزمینه واگذاری زمینهای اطراف اسکله مسافری ذاکری مطرح کرده اند که این افراد تنها قصد سودجویی و تشویش اذهان عمومی را دارند.
وی ادامه داد: طرح توسعه اسکله مسافری شهید ذاکری قشم با همکاری سازمان بنادر ودریانوردی وسازمان منطقه آزاد قشم با سرمایه گذاری بالغ بر 200 میلیارد ریال درحال اجراست و کلیه اراضی اطراف این طرح در قالب طرح توسعه اسکله مسافری شهید ذاکری قرار دارد.
وی با اشاره به ناکام ماندن سودجویان از شایعات متعدد در قشم اظهار داشت: با اجرای طرح توسعه اسکله شهید ذاکری در منطقه آزاد قشم شاهد یکی از مدرن ترین وزیباترین اسکله های مسافری در جنوب کشور خواهیم بود.
وی از دستگاههای قضایی ونظارتی خواست درخصوص فعالیتهای مشکوک برخی شایعه پردازان وافراد سود جو ودلال در جزیره قشم با جدیت برخورد کند.
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