ظرفیت تولید سیمان کشور تا پایان سال به 80 میلیون تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و آغازعملیات اجرایی چند طرح صنعتی و عمرانی استان کرمانشاه که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: از آنجایی که کشورهای منطقه ظرفیت پذیرش سیمان را دارند، در برنامه داریم تا پایان سال 1394 ظرفیت تولید سیمان کشور را به مرز 110 میلیون تن برسانیم.

425 میلیون مترمربع کاشی در کشور تولید می شود

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید کاشی کشور، گفت: در حال حاضر سالانه 425 میلیون مترمربع کاشی در کشور تولید می شود، در حالیکه مصرف داخلی ما 210 میلیون مترمربع است و شرایط بسیار ویژه ای برای صادرات کاشی داریم.

غضنفری عنوان کرد: امروز شاهد افتتاح چهار پروژه صنعتی (سیمان سامان، کاشی کاژه، تایر کورد و خمیرمایه) در استان کرمانشاه هستیم که مجموع سرمایه گذاری این طرحها 570 میلیارد تومان است و زمینه اشتغال 1700 نفر را فراهم کرده اند.

وی در پایان با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در استان کرمانشاه درحوزه صنعت گفت: مجوزهای تاسیس واحدهای صنعتی صادره در این استان طی دولت نهم و دهم 1.5برابر تمام مجوزهایی است که در دولت های پیشین صادر شده است.

میزان سرمایه گذاری صنعتی استان نیز طی این مدت 1.5 برابر سرمایه گذاری انجام شده در دولتهای پیشین است.