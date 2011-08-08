به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از محصولات جدید فرهنگی، هنری و تبلیغی معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اضافه کرد: عموما رسانه‌های بیگانه و به طور عمده فضای مجازی با هدف کاهش حساسیت‌های دینی نوجوانان و جوانان کشور اقدام به ارایه اطلاعات می‌کنند اما برخی تولیدات داخلی ما نیز حساسیت‌های دینی را کاهش می‌دهد.



وی با بیان اینکه قریب به ده هزار مبلع در ماه رمضان امسال به سراسر کشور اعزام شده‌اند اظهار داشت: این اعزام‌ها فرصت بسیار خوبی است تا با تهیه فرم های مخصوصی نظرسنجی دقیق و علمی از وضعیت فرهنگ دینی و نیاز مخاطبان به دست آید تا بتوان براساس آن به رفع نیازها اقدام کرد.



واعظی با قدردانی از ایجاد و راه اندازی نشریه منبر و نشریات دیگر تبلیغی گفت: تولید محتوا در این گونه نشریات باید متناسب با نیاز مخاطبان و واقعیات جامعه باشد تا اثرگذاری لازم و مطلوب را داشته باشد.



وی اضافه کرد: سرعت رشد فکری، رشد مطزالبات دینی و رشد دغدغه ها و مسایل مخاطبان با سرعت رشد مبلغان قابل مقایسه نیست و نوع مبلغان مطالب علمی خود را از طریق دروس رسمی حوزه به دست می آورند که ربطی به تبلیغ ندارد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان داشت: یک مخاطب گاهی برای انجام یک تحقیق و استفاده از فضا اینترنت با ده ها صفحه روبه رو می شود که مطالب آن ضد دینی و یا موجب کاهش حساسیت های دینی است.



وی افزود: در درجه اول مبلغ باید با احساس مسئولیت به رفع کمبودهای علمی خود اقدام کند و در درجه بعدی نیز نهادهایی مانند دفتر تبلیغات باید به تولید محتواهای مناسب تبلیغی بپردازند.



واعظی تصریح کرد: نشریات دفتر تبلیغات اسلامی اعم از هنری و یا علوم انسانی و ... باید منادی نگاه های ارزشی و هنر دینی باشند.



وی افزود: باید در نشریات علوم انسانی منادی اسلامی سازی علوم انسانی و در نشریات هنری منادی هنر دینی البته با حفظ ظرایف باشیم.



وی بر لزوم حفظ ارتباط مستمر با مخاطبان به خصوص نوجوانان و جوانان تاکیدکرد و گفت: هر مبلغی که به منطقه‌‌ای اعزام می‌شود می‌تواند در پایان تبلیغ مشخصات چندین نفر را دریافت و در اختیار دفتر قرار دهد و دفتر نیز برای حفظ ارتباط تبلیغی با این افراد برنامه ریزی کند.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت برنامه های تبلیغی از ایجاد بخشی با عنوان تامین محتوای تبلیغ در دفتر تبلیغات اسلامی خبر داد و اظهارداشت: این بخش می تواند هم برای مبلغ و هم برای مخاطب برنامه ریزی و تولید محتوا کند.



وی افزود: تعداد زیادی پژوهشگر و فاضل در دفتر تبلیغات اسلامی وجود دارند که می توانند ظرفیت پژوهشی خود را در اختیار تبلیغ بگذارند.

