رئیس دانشگاه علامه در گفتکو با مهر: دلایل کاهش ظرفیت دانشگاه علامه در کنکور/ تکمیل ظرفیت اعلام می شود

سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: "ملاک دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس دفترچه انتخاب رشته نیست، ضمن اینکه وزارت علوم مدام تاکید می کند ما در سال تحصیلی جاری به سمت تحصیلات تکمیلی پیش رویم تا کارشناسی."

وی با بیان اینکه ظرفیت ما بر اساس توانمندیهای علمی است، تاکید کرد: "این سیاست ما است که یک سال یک رشته کم و یک رشته دیگر در مقابل اضافه شود؛ به هر حال ما دانشگاهی هستیم که دستور گرفتیم به سمت تحصیلات تکمیلی پیش رویم و دانشگاه بر اساس توانمندی که دارد رشته ها را بالانس می کند به این معنا که یک سال مقطع کارشناسی را تقویت می کند و یک سال کارشناسی ارشد را."

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، تاکید کرد: "باز هم تاکید می کنم دانشگاه علامه امسال به خاطر کارشناسی ارشد از ظرفیت پذیرش کارشناسی کم کرده است و پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد امسال در مهرماه به دانشگاه می آیند و پذیرفته شدگان کارشناسی از نیمسال دوم تحصیلی سرکلاسها حاضر می شوند."

وی که اعلام ظرفیت پذیرش کارشناسی را منوط به اعلام ظرفیت کارشناسی ارشد دانست، اظهار داشت: "من دقیقاً نمی دانم که ظرفیت در کارشناسی چقدر است، اما اگر در کارشناسی ارشد ظرفیتهای اعلام شده تکمیل نشد، باز هم ظرفیت را برای کارشناسی که دانشجویانش در نیمسال دوم به دانشگاه می آیند، افزایش می دهیم."

شریعتی با اعلام اینکه در دانشگاه علامه طباطبایی هیچ حذفی وجود ندارد، اضافه کرد: "برخی رشته های کارشناسی ارشد هستند که دوست نداریم مقطع کارشناسیشان را از دست بدهیم، از آن طرف یک سال در این رشته ها دانشجو جذب می کنیم و سال بعد این کار را نمی کنیم زیرا باید اول نگاه به وضعیت دانشگاه داشته باشیم."