به گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان امسال 16 مخزن جدید ذخیره سازی فرآورده های مختلف نفتی با ظرفیت حدود 235 هزار متر مکعب راه اندازی می شود.

این مخازن جدید فرآورده نفتی در انبارهای نفت بندر چابهار، اردبیل، شهرکرد، زنجان، زاهدان، بندرعباس و اهواز ساخته و راه اندازی خواهند شد.

هم اکنون مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک مخزن حدود 13 هزار متر مکعبی در بندر چابهار، 21 هزار متر مکعبی در انبار نفت اردبیل و 11 هزار متر مکعبی در انبار نفت زنجان به پایان رسیده است و پیش بینی می شود این مخازن جدید تا شهریور ماه امسال در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

همچنین مطابق با برنامه زمان بندی تعریف شده، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو مخزن 5 هزار و 730 متر مکعبی در انبار نفت شهرکرد به پایان رسیده است و پیش بینی می شود به زودی این مخازن در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

از سوی دیگر طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه مخزن 41 هزار متر مکعبی در زاهدان، یک مخزن 11 هزار متر مکعبی در بندرعباس، دو مخزن 21 هزار متر مکعبی، 2 مخزن 22 هزار متر مکعبی، دو مخزن 11 هزار متر مکعبی، دو مخزن 2 هزار و 150 متر مکعبی و یک مخزن 11 هزار متر مکعبی در اهواز در نیمه دوم سال جهاد اقتصادی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

بر اساس اهداف کلان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در بخش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی کشور، پیش بینی می شود این رقم از 11.5 میلیارد لیتر در روز فعلی به 14.4 میلیارد در پایان برنامه پنجم و به 17 میلیارد لیتر در روز تا افق چشم انداز افزایش یابد.

هم اکنون ساخت انبار و مخازن جدید ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی در استان های مختلف کشور با حدود 50 درصد پیشرفت در حال انجام است.

پیش بینی می شود تا پایان امسال با بهره برداری از طرح های جدید ذخیره سازی فرآورده های نفتی، در مجموع امکان ذخیره سازی فرآورده های نفتی کشور از 50 روز به 80 روز افزایش داشته باشد.

از سوی دیگر، تا اسفند امسال، حدود 500 میلیون لیتر ظرفیت جدید ذخیره سازی فرآورده نفتی در صنایع و نیروگاه ها ایجاد خواهد شد.

