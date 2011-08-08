غرب هنوز بدترین مراحل بحران مالی را تجربه نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "استفان کورنلیوس" نوشت: ما هنوز بدترین بخش های بحران مالی را در پیش روی خود داریم. حالا مسائل بحران بدهی در آمریکا و اروپا در معرض این خطر قرار دارد که به مبارزات و مناقشات داخلی و سیاسی تبدیل شود.

نویسنده در ادامه به اوضاع آشفته بورس در اروپا و آمریکا و تنزل درجه اعتبار آمریکا و گفتگوی تلفنی صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه به واسطه به وجود آمدن چنین شرایط آشفته ای اشاره کرده و نوشت: در ضمن گفتگوی نمایندگان وزرای مالیاتی کشورهای عضو جی بیست نیز ضروری اعلام شده است. دولتهای جی هشت نیز باید دیداری داشته باشند یا حداقل نمایندگان وزرای اقتصادشان یک گفتگوی تلفنی داشته باشند.

همه این اقدامات در این راستا است که این تصور ایجاد شود که سیاست علیه ضعف اقتصاد جهانی مقاومت می کند اما این اقدامات هیچ تاثیری نداشته است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران و افراد موثر اقتصادی فهمیده اند که سیاستمداران کمک زیادی نمی توانند به آنها کنند، بنابراین خود آزادانه و خودخواهانه عمل می کنند نوشت: در سومین هفته بعد از برگزاری نشست پر هیاهوی سران اتحادیه اروپا در بروکسل برای نجات یونان به نظر می رسد که قدرت سیاست در هم شکسته است.

در ادامه آمده است: نیروهای بازار وعده های حکومتها را مبنی بر اینکه همه چیز را تحت کنترل در می آورند تکذیب می کنند و به وعده های آنها ابراز شک و تردید می کنند. در این میان هر کس فهمیده که بار بدهی ها بسیار بالا بوده و با توجه به آن امید به رشد اقتصادی بسیار پایین است. در این میان اعتماد به دولتهای غربی برای بازپرداخت بدهی های خود از بین رفته است.

"زوددویچه" در ادامه با تاکید بر اینکه در چنین وضعیت دلسردی به ندرت از دنیای سیاست انتظاری برای بهبود وضعیت اقتصادی می رود نوشت: برعکس این خطر وجود دارد که بازیگران سیاسی در مرحله بعدی بحران آخرین توافقات خود را هم بر سر حل این مسئله زیر پا گذاشته و بیشتر به جبهه گیری و رو در رویی رو آورند.

کنگره آمریکا تنها این اواخر نمونه کوچکی از اتفاقاتی که ممکن است در جریان مبارزات سیاسی احزاب برای حفظ موجودیت خود رخ دهد را به نمایش گذاشت. در آمریکا که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود باراک اوباما نمی تواند هیچ توافقی را از طرف احزاب مخالف انتظار داشته باشد. مخالفان وی می خواهند او را در عرصه سیاست نابود کنند.

موضوع مهم این روزها در آمریکا حیات سیاسی و کسب اکثریت و انتخابات ریاست جمهوری آینده است و هر کونه توافقی مزاحم پیشبرد این اهداف است.



زوددویچه در ادامه تصریح کرد : اروپا نیز وضعیت بهتری ندارد. در اسپانیا حکومت زاپاترو در حال فروپاشی است و انتخابات پیش از موعد مد نظر قرار گرفته است. در چنین وضعیتی احتمالا در این کشور هیچ تصمیم سیاسی برای کنترل وضعیت بدهی ها در پیش گرفته نمی شود بلکه تنها مبارزات انتخاباتی بین احزاب مسئله مهم و مطرح در این کشور است. در ایتالیا نیز مشابه همین سناریو و اینکه کدام حزب در آینده سکان حکومت را در دست خواهد گرفت در اولویت قرار دارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: در فرانسه نیز سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و این خطر وجود دارد که حزب راست ملی گرا و ضد اروپایی حضور چشمگیری از خود نشان دهد.

صدر اعظم آلمان هم این روزها به این موضوع فکر می کند که چگونه درباره تصمیماتش برای نجات یونان یک اکثریت در پارلمان را می توند دریافت کند. حزب سوسیال دموکرات هیچ تصمیمی برای حمایت از مرکل ندارد بلکه این وضعیت را فرصتی برای انقلاب نمایندگان و مخالفت آنها می داند.

کورنلیوس در ادامه خاطر نشان کرد: بحران بدهی ها در آمریکا و اروپا روز به روز بیشتر به یک مسئله سیاست داخلی تبدیل می شود. این خبر بدی در این تابستان بحرانی است که تقریبا از حدود دو هفته پیش امیدهایی برای غلبه بر آن ایجاد شد اما حقیقت این است که راه درستی هنوز انتخاب نشده است.