مطالعه احداث 1200 مگاوات نیروگاه برق آبی کوچک انجام شده است

به گززارش خبرنگار مهر، مجید نامجو پیش از ظهر دوشنبه درمراسم افتتاح و آغازعملیات اجرایی چند طرح صنعتی و عمرانی استان کرمانشاه که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی با توجه به کاهش 50 درصدی آبهای جاری کشور، یک دهه خشکسالی را پشت سر می گذاریم لذا با این حال با تلاش شبانه روزی کارکنان وزارت نیرو وضعیت آب در کشور طوری مدیریت شده که شاهد کمترین فشار بر مردم هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه ساخت نیروگاه های برق آبی، گفت: طی شش سال گذشته وزارت نیرو توانسته با بهره گیری از امکانات خود رشد 100 درصدی در بهره برداری از نیروگاه های برق آبی ایجاد کند.

نامجو ادامه داد: با توجه به اینکه این نیروگاه ها سرمایه گذاری سنگینی می طلبد افراد محدودی به دنبال اجرای این پروژه ها می روند، در حالی که ظرفیتی در کشور وجود دارد که ما از آن به نام نیروگاه های برق آبی کوچک یاد می کنیم.

وی افزود: رودخانه های جاری در دره های کوهستانهای زاگرس و البرز و وجود بیش از 500 سد در کشور شرایطی را به وجود آورده که می توانیم از نیروگاه های برق آبی کوچک بهره مند شویم، لذا این یک ظرفیت ویژه است که باید به این سمت حرکت کنیم.

نامجو تصریح کرد: برای ساخت این نیروگاه ها که ظرفیت تولید برق آنها بین پنج تا 25 مگاوات است به پنج تا 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است، لذا شرایط بسیار ویژه ای برای سرمایه گذاران در این بخش مهیاست.

وزیر نیرو در پایان سرمایه گذاری در احداث نیروگاه برق آبی کوچک را اقدامی موثر در اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: ما از سرمایه گذاران در این بخش حمایت می کنیم.