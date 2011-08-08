به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در سازمان محیط زیست برگزار شد، ضمن تقدیر از خبرنگاران حوزه محیط زیست گفت: خبرنگار نبض، دیده بان و گرادهنده جامعه است.

به گفته وی، خبرنگار نماد واقعی اصولگرایی و اصلاح طلبی است و نباید به حزب یا گروه و یا جریان سیاسی خاصی گرایش نشان دهد.

وی با بیان اینکه کشف حقایق، شجاعت، زیرکی و روحیه پژوهشگری از مهمترین ویژگی‌های یک خبرنگار است، افزود: خبرنگاران نباید منافع شخصی را به منافع عمومی ترجیح دهند و بایستی از قضاوت عجولانه و شتابزده بپرهیزند.

به گفته محمدی زاده، متاسفانه برخی از خبرنگاران فقط به نقل خبر می پردازند در حالی که رسالت اصلی خبرنگار تحلیل و ارایه راه حل‌ها و بررسی کارشناسانه یک موضوع است.

وی با اشاره به اینکه دقت و صحت از مهمترین ویژگی‌های یک خبر است، افزود: به هیچ عنوان نباید صحت و دقت یک خبر فدای سرعت اطلاع رسانی شود.

رئیس سازمان محیط زیست با انتقاد از برخی نقدهای غیرمنصفانه در حوزه محیط زیست در برخی از رسانه‌ها افزود: البته ما از اینکه به محیط زیست حتی به صورت ناعادلانه و غیرمنصفانه توجه شود و در محافل عمومی مطرح شود استقبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آستانه تحمل برخی از مدیران محیط زیست در رابطه با انتقادهای خبرنگاران بسیار پایین است تصریح کرد:‌ به هیچ عنوان رابطه تحکمی از سوی مدیران با رسانه‌ها و عصبانیت از نقد منصفانه را بر نمی‌تابیم و چنانچه مدیری چنین برخوردی داشته باشد حتماً به او تذکر داده و او را توبیخ می‌کنیم.

محمدی زاده با اشاره به اینکه در سال 90 اقدامات بسیار خوبی برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور در حال جریان است، افزود: روز گذشته سند ملی محیط زیست به صحن علنی مجلس رفت ولی چون تعدادی از نمایندگان اصلاحاتی برای آن در نظر داشتند این سند قرار است در فراکسیون محیط زیست و کمیسیون‌های تخصصی بررسی و به زودی نهایی شود.

تهیه اسناد پایه‌ای زیست محیطی استانی برای 31 استان

وی همچنین از تهیه اسناد پایه‌ای زیست محیطی استانی برای 31 استان کشور خبر داد و افزود: در سال91 هیچ امر توسعه‌ای که منطبق با این اسناد پایه‌ای نباشد اجرا نمی‌شود.

رئیس سازمان محیط زیست از تصویب طرح سند پیشگیری و مقابله با آلودگی زیست محیطی خزر در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد.

به گفته وی، محیط زیست رایزنی‌ها و طرح‌های مختلفی در زمینه تامین حق‌آبه، جلوگیری از آلایندگی صنایع، ساماندهی پسماندها، لایروبی و پایش منظم دریای خزر با وزارتخانه‌های نیرو، صنایع و کشور انجام داده است. همچنین طرح جامع مقابله با آلودگی هوا با همکاری 6 وزارتخانه و پس از برگزاری حداقل 30 جلسه تصویب شد.

وی همچنین از اسناد و طرح‌هایی که در زمینه آلودگی آب، خاک، دریا، هوا و پسماندها تهیه شده است خبر داد و افزود: به زودی اعتباری معادل 500 میلیون دلار فاینانس خارجی برای موضوع پسماندها محقق می‌شود.

به گفته وی، در اسناد پایه‌ای که تهیه شده تکالیف و وظایفی به عهده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف گذاشته شده که نظارت بر رعایت این وظایف و عملی شدن برنامه ها به عهده سازمان محیط زیست و رسانه‌ها است.

رئیس سازمان محیط زیست از سفر روز آینده خود به کشور قزاقستان برای تصویب دو سند برای جلوگیری از آلایندگی دریای خزر خبر داد و افزود: کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران امضا کننده این اسناد هستند که البته ایران این اسناد را سال گذشته تهیه و به کنوانسیون تهران تقدیم کرد.

به گفته وی، رویه سازمان محیط زیست در رابطه با دیگر سازمانها تعامل و همکاری بوده اما چنانچه در رعایت مسایل زیست محیطی دستگاهی تمکین نکند تشکیل پرونده و مجازات قضایی آخرین راه حل حفاظت محیط زیست است.

وی از برنامه‌های سازمان برای واگذاری بخش‌هایی از برنامه‌های حفاظتی سازمان محیط زیست به بخش خصوصی خبر داد و افزود: رسانه‌ها بایستی در زمینه فرهنگ‌سازی و تحقق منویات محیط زیست توسط بخش خصوصی نقش موثری ایفا کنند.