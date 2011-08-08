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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

1300 دوربین امنیتی در مسجدالنبی نصب می‌شود

1300 دوربین امنیتی در مسجدالنبی نصب می‌شود

پروژه دوربینهای مدار بسته مسجد پیامبر قرار است تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه دوربینهای مداربسته مسجد پیامبر قرار است تا پایان سال جاری به اتمام برسد و در ماه رمضان 2500 نیروی امنیتی در این مسجد فعال هستند.

فرمانده نیروهای وزارت کشور عربستان در مسجد پیامبر اظهار داشت: نیروهای امنیتی درحال حاضر طرح امنیتی را برای ماه رمضان امسال اجرا می کنند که این طرح دربرگیرنده ارائه بهترین خدمات به نمازگزاران و انجام آداب دینی آنها در آسایش و رفاه است. این نیروها با پشتیبانی نیروی پلیس مدینه، نیروی اضطراری ویژه و نیروهای عملیاتی فعال هستند.
 
براساس اظهارات حمد بن احمد روحیلی ، این طرح بر امنیت داخلی مسجد و امنیت محوطه خارجی و کنترل جعیت مردمی که می خواهند برای زیارت وارد شوند تمرکز کرده است و براساس مطالعات و تحلیل این عرصه در سالهای گذشته اجرایی می شود و همچنین به مردمی که در مسجد راه خود را گم کرده اند نیز یاری می رساند علاوه بر اینکه بخش امنیت در قسمت بانوان نیز فعال است.
کد مطلب 1378499

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