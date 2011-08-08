به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه دوربینهای مداربسته مسجد پیامبر قرار است تا پایان سال جاری به اتمام برسد و در ماه رمضان 2500 نیروی امنیتی در این مسجد فعال هستند.

فرمانده نیروهای وزارت کشور عربستان در مسجد پیامبر اظهار داشت: نیروهای امنیتی درحال حاضر طرح امنیتی را برای ماه رمضان امسال اجرا می کنند که این طرح دربرگیرنده ارائه بهترین خدمات به نمازگزاران و انجام آداب دینی آنها در آسایش و رفاه است. این نیروها با پشتیبانی نیروی پلیس مدینه، نیروی اضطراری ویژه و نیروهای عملیاتی فعال هستند.

براساس اظهارات حمد بن احمد روحیلی ، این طرح بر امنیت داخلی مسجد و امنیت محوطه خارجی و کنترل جعیت مردمی که می خواهند برای زیارت وارد شوند تمرکز کرده است و براساس مطالعات و تحلیل این عرصه در سالهای گذشته اجرایی می شود و همچنین به مردمی که در مسجد راه خود را گم کرده اند نیز یاری می رساند علاوه بر اینکه بخش امنیت در قسمت بانوان نیز فعال است.