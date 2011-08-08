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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

خادمی:

طرح آبرسانی 21 هزار واحد مسکن مهر تکمیل شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به طرح آبرسانی مسکن مهر در 27 شهر استان، گفت: تاکنون تامین آب 21هزار واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل داده شده و 23 هزار واحد نیز در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های آبرسانی طرح مسکن مهر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: عملیات آبرسانی به  یک هزار و 150 واحد مسکن مهر در سطح استان آغاز شده که تهیه نقشه اجرایی این واحدها در حال مطالعه است.

وی اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح آبرسانی تعاونیهای مسکن مهر حدود 980 میلیارد ریال است که تاکنون 200 میلیارد ریال آن تامین شده که امید است با مساعدت مالی طی شش ماهه سال جاری شاهد اتمام مطالعات واحدهای باقی مانده و آغاز عملیات اجرایی آنها باشیم. 

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان تصریح کرد: پراکندگی بیش از حد ساخت و سازها و مشکلات تامین منابع آبی در استان ازجمله چالشهای پیش روی پروژه های مسکن مهر است.

خادمی حجم عملیاتی طرح آبرسانی مسکن مهر در 27 شهر استان را شامل 600 کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع و خط انتقال، هشت باب مخزن ذخیره آب به حجم 30 هزار متر مکعب، پنج واحد ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز ده حلقه چاه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این شرکت، آبرسانی به 47 هزار واحد طرح مسکن مهر را در 27 شهر استان در دست اجرا دارد، یادآور شد:  تاکنون 200 میلیارد ریال این اعتبار جذب شده است و اتمام این پروژه ها به اعتباری بیش از 780 میلیارد ریال نیاز دارد.

کد مطلب 1378500

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