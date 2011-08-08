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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

طرح قرآنی بینات ۱۴ در حرم محمد هلال بن علی(ع) آران و بیدگل اجرا می شود

آران و بیدگل - خبرگزاری مهر: به مناسبت ماه مبارک رمضان طرح قرآنی بینات ۱۴ با محوریت ترجمه و تفسیر سوره مبارکه ابراهیم (ع) در آران و بیدگل در حال برگزاری است.

حجت الاسلام ابوالفضل مجیدی تبار مسئول سازمان تبلیغات شهرستان آران و بیدگل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با عنایت به فرارسیدن ماه رمضان، ماه نزول قرآن، طرح قرآنی بینات 14 با همکاری آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) و سازمان تبلیغات همه روزه در مسجد اعظم آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) آران و بیدگل در حال برگزاری است.

وی هدف از برگزاری این طرح قرآنی را آشنائی عموم مردم با مفاهیم غنی قرآن کریم و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی عنوان کرد و افزود: این طرح قرآنی که همه ساله با محوریت یکی از سوره های قرآن برگزار می شود در سال جاری با محوریت ترجمه و تفسیر سوره مبارکه ابراهیم (ع) در حال اجراست.

مسئول سازمان تبلیغات شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه در این طرح، ترجمه و تفسیر سوره مبارکه ابراهیم طبق کتاب تفسیر نمونه (جلد 10) آموزش داده می شود، بیان کرد: در پایان این طرح قرآنی، با اخذ آزمون کتبی، به قبول شدگان گواهینامه اعطا می‌شود.

بارگاه ملکوتی حضرت محمد هلال بن علی (ع) در شهرستان آران و بیدگل، شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده است.

کد مطلب 1378502

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