قیمت مرغ گرم در خراسان شمالی متعادل شد

علی اصغر عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر عرضه این کالا با همکاری مرغداران، شبکه توزیع و فروش مرغ با قیمت مناسبی برای مصرف کننده به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه قبل از آغاز ماه رمضان این کالا با قیمت سه هزار و 500 تا سه هزار و 600 تومان در بازار مصرف عرضه می شد، اعلام کرد: با آغاز ماه مبارک رمضان این کالا با قیمت سه هزار و 420 تومان به فروش می رسد.

وی با تاکید بر این نکته که قیمت نهاده ها مهمترین عامل بروز نوسانات قیمت مرغ در بازار است تصریح کرد: هم اکنون هزینه تمام شده برای تولید یک قطعه مرغ گرم دو هزار و 548 تومان است و با ورود به چرخه توزیع 30 درصد دیگر نبز به این هزینه تولید افزوده می شود.

عباسپور همچنین گفت: این اتحادیه با همکاری مرغداران استان طی سه روز نخست افتتاح آزمایشی نمایشگاه مواد غذایی در شهر بجنورد این کالا را با قیمت سه هزار و 300 تومان عرضه کرده اند که با افتتاح رسمی این نمایشگاه، عرضه آن به همراه تخم مرغ با قیمت تولید و زیر قیمت بازار عرضه می شود.

وی در ادامه در خصوص قیمت مرغ منجمد نیز گفت: هم اکنون سازمان بازرگانی این کالا را با قیمت دو هزار و 900 تومان به عاملین توزیع تحویل می دهد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان افزود: هر چند در حال حاضر این اتحادیه مرغ گرم بازار مصرف استان را تامین می کند، در صورتیکه تقاضا برای خرید مرغ منجمد در این ماه افزایش یابد، برای تامین آن همکاری خواهیم داشت.