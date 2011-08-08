آماده باش حمل و نقل عمومی در مراسم روز قدس و نماز عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی بافنده در جلسه هماهنگی ستاد مرکزی نماز عید فطر که در شهرداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: به طور کل آمادگی های لازم برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن مراسم روز قدس و نماز عید فطر با استفاده از تمامی ظرفیت های شهرداری تهران صورت می گیرد.

احمدی بافنده ادامه داد: از تمام ظرفیت BRT نیز برای حمل ونقل مسافران استفاده می کنیم که توسط آن بیش از یک میلیون مسافر جابه جا خواهد شد و خط 4 مترو از میدان آزادی تا شهید کلاهدوز به طور کامل آماده ارائه خدمات به نمازگزاران بوده و ایستگاه های اطراف محل برگزاری نماز عید فطر مانند ایستگاه های میدان حر، شهید نواب صفوی، 7 تیر، طالقانی و دروازه دولت نیز در روزهای قدس و عید فطر آماده خدمات رسانی هستند.

مسئول ستاد مرکزی نماز عید فطر در شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش پیرامون حوزه بهداشت و درمان نیز اظهار کرد: هماهنگی های لازم با بیمارستان های دولتی و خصوصی برای پذیرش نمازگزاران در روز عید فطر به عمل آمده و آنها از آغاز نماز عید فطر تا پایان تحت پوشش بیمه حوادث هستند.

وی در ادامه افزود: با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز نیز قرار است سرویس های بهداشتی سیار که در بوستان ولایت و حرم امام راحل موجود است برای تامین سرویس های بهداشتی مراسم ، در اطراف محل برگزاری نماز عید فطر از جمله پارک لاله نصب شود و همچنین برای مکان هایی که بانوان نماز می گذارند، نصب روشویی صرفا جهت وضو پیش بینی می شود.

احمدی بافنده با اشاره به اینکه هم اکنون آسفالت خیابان انقلاب اطراف دانشگاه تهران در حال انجام است، و آسفالت خیابان کارگر نیز به اتمام رسیده ، افزود: نصب لوله ها و نرده های مورد نیاز در دانشگاه تهران و همچنین نصب سایه بان برای قسمت بانوان نیز در حال انجام است، خط کشی قبله نیز سه یا چهار روز پیش از برگزاری مراسم روز قدس به انجام می رسد که برای روز عید فطر نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مسئول ستاد مرکزی برگزاری نماز عید فطر در شهرداری تهران در ادامه به موضوع نظافت و رفت و روب محل برگزاری مراسم عید فطر اشاره کرد و گفت : هماهنگی های لازم با مناطق 11 ، 6 و 12 توسط سازمان مدیریت پسماند صورت گرفته تا قبل، حین و بعد از برگزاری مراسم روز قدس و نماز عید فطر اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در خصوص مباحث فرهنگی در مراسم نماز روز عید فطر و روز قدس نیز خاطرنشان کرد: در این مراسم ها ایستگاه های صلواتی برپا شده ، بسته های فرهنگی و دعای نماز نیز میان شهروندان اهدا خواهد شد.