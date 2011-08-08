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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

حاشیه‌های نشست خبری باهنر؛

سلام محمدرضا باهنر به مشایی/ به اصلاح طلبان بهانه یاد می‌دهم

سلام محمدرضا باهنر به مشایی/ به اصلاح طلبان بهانه یاد می‌دهم

نشست خبری دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین که صبح امروز برگزار شد با حاشیه های جالبی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری محمدضا باهنر،دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

*حضور خبرنگاران در این نشست خبری بسیار پررنگ بود، برخی رسانه ها نیز با دو خبرنگار در این نشست شرکت کرده بودند.
 
* باهنر در ابتدای این نشست با تبریک روز خبرنگار تاکید کرد که قشر پر تلاش خبرنگاران نقش زیادی در تقویت دموکراسی دارند.
 
* باهنر در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین اخبار از مشایی چیست و چرا وی در محافل حاضر نمی شود، اظهار داشت: اگر مشایی را دیدید  سلام من را به وی برسانید.
 
* وی همچنین در این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص شرط گذاری اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات گفت: اگر اصلاح طلبان برای عدم حضور در انتخابات به دنبال بهانه می گردند، ما حاضریم به آنها یاد بدهیم چه بهانه هایی بیاورند.
 
* وی در بخش دیگری از این نشست در خصوص اینکه برخی رسانه های وابسته به جبهه پایداری سخنانی را در خصوص مواضع وی در فتنه مطرح کرده بودند،گفت: برخی به دلیل دید تنگ طبیعی است که من را در دایره اصولگرایی نمی دانند.

* در این نشست خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در خصوص ایجاد اختلاف میان اصولگرایان توسط سازوکار 8+7 به دلیل غیبت دولت سوال کرد و در عین حال خطاب به باهنر گفت: دولت اعتقادی به کار تشکیلاتی و حزبی ندارد!
 
* نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این نشست به وحدت در اصولگرایان نیز اشاره کرد و گفت: اگر اصلاح طلبان نیز در درون خود اختلاف نداشته باشند ما هم خوشحال می شویم.
 
کد مطلب 1378510

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