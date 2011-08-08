به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری محمدضا باهنر،دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

*حضور خبرنگاران در این نشست خبری بسیار پررنگ بود، برخی رسانه ها نیز با دو خبرنگار در این نشست شرکت کرده بودند.

* باهنر در ابتدای این نشست با تبریک روز خبرنگار تاکید کرد که قشر پر تلاش خبرنگاران نقش زیادی در تقویت دموکراسی دارند.

* باهنر در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین اخبار از مشایی چیست و چرا وی در محافل حاضر نمی شود، اظهار داشت: اگر مشایی را دیدید سلام من را به وی برسانید.

* وی همچنین در این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص شرط گذاری اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات گفت: اگر اصلاح طلبان برای عدم حضور در انتخابات به دنبال بهانه می گردند، ما حاضریم به آنها یاد بدهیم چه بهانه هایی بیاورند.

* وی در بخش دیگری از این نشست در خصوص اینکه برخی رسانه های وابسته به جبهه پایداری سخنانی را در خصوص مواضع وی در فتنه مطرح کرده بودند،گفت: برخی به دلیل دید تنگ طبیعی است که من را در دایره اصولگرایی نمی دانند.



* در این نشست خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در خصوص ایجاد اختلاف میان اصولگرایان توسط سازوکار 8+7 به دلیل غیبت دولت سوال کرد و در عین حال خطاب به باهنر گفت: دولت اعتقادی به کار تشکیلاتی و حزبی ندارد!

* نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این نشست به وحدت در اصولگرایان نیز اشاره کرد و گفت: اگر اصلاح طلبان نیز در درون خود اختلاف نداشته باشند ما هم خوشحال می شویم.

