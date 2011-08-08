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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

حجت الاسلام رحمانی:

مجاهدتهای خبرنگاران سخت کوش نباید نادیده گرفته شود

مجاهدتهای خبرنگاران سخت کوش نباید نادیده گرفته شود

آمل - خبرگزاری مهر: امام جمعه آمل گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز بخشی از صلابت خود را درکنار توفیقات روزافزون خود مرهون خبرنگاران متعهد و سخت کوشی است که این تلاش ها و مجاهدتهای آنان نباید از سوی مسئولان و مردم نادیده گرفته شود.

حجت الاسلام محمد علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از این خبرنگاران در انعکاس و نقد هوشمندانه و واقع گرایانه تلاش های خستگی ناپذیری از خود دارند و نقش آنان در تحولات جامعه سازنده و ارزنده است.

وی خبرنگاران را واسطه میان مردم و مسئولان دانست و گفت: در دنیای پر زرق و برق امروز که همگان سرگرم امورات خویش هستند، خبرنگاران و نویسندگان به دنبال مطالبات و خواسته های به حق مردم هستند.
 
امام جمعه آمل اضافه کرد: خبرنگاران از یک سو درد ودل و خواسته های قانونی مردم را می شنوند و با انتقال هوشمندانه آن را به گوش مسئولان می رسانند.
 
رحمانی ادامه داد: این خبرنگاران هستند که به بالندگی نظام ونیز پاسخگو بودن مسئولان اقدام و یاری می رسانند.
 
امام جمعه آمل، حق محوری، حق گویی را ازدیگر ویژگیهای خبرنگاران خداترس بیان کرد و از آنان خواست در مقابل سخن چینی و بدگویی و به جان انداختن مردم که از ویژگیهای ناپسندی است، دوری کنند.
 
رحمانی از تعامل سازنده خبرگزاری مهر در شهرستان آمل به خصوص ستاد برگزاری نماز جمعه این شهرستان قدردانی کرد.
 
وی ز تلاش ها ومجاهدتهای خبرنگاران ونویسندگان در بیان رشادتهای رزمندگان اسلام در طول دوران هشت سال جنگ تحمیلی تجلیل کرد.
 
کد مطلب 1378513

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