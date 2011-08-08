مجاهدتهای خبرنگاران سخت کوش نباید نادیده گرفته شود

حجت الاسلام محمد علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از این خبرنگاران در انعکاس و نقد هوشمندانه و واقع گرایانه تلاش های خستگی ناپذیری از خود دارند و نقش آنان در تحولات جامعه سازنده و ارزنده است.

وی خبرنگاران را واسطه میان مردم و مسئولان دانست و گفت: در دنیای پر زرق و برق امروز که همگان سرگرم امورات خویش هستند، خبرنگاران و نویسندگان به دنبال مطالبات و خواسته های به حق مردم هستند.

امام جمعه آمل اضافه کرد: خبرنگاران از یک سو درد ودل و خواسته های قانونی مردم را می شنوند و با انتقال هوشمندانه آن را به گوش مسئولان می رسانند.

رحمانی ادامه داد: این خبرنگاران هستند که به بالندگی نظام ونیز پاسخگو بودن مسئولان اقدام و یاری می رسانند.

امام جمعه آمل، حق محوری، حق گویی را ازدیگر ویژگیهای خبرنگاران خداترس بیان کرد و از آنان خواست در مقابل سخن چینی و بدگویی و به جان انداختن مردم که از ویژگیهای ناپسندی است، دوری کنند.

رحمانی از تعامل سازنده خبرگزاری مهر در شهرستان آمل به خصوص ستاد برگزاری نماز جمعه این شهرستان قدردانی کرد.

وی ز تلاش ها ومجاهدتهای خبرنگاران ونویسندگان در بیان رشادتهای رزمندگان اسلام در طول دوران هشت سال جنگ تحمیلی تجلیل کرد.

