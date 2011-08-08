خبرنگاران مکمل دستگاههای اجرایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی احمدی ظهر دوشنبه در جلسه ای که به مناسبت روز خبرنگار در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره تلاشهای خبرنگاران شهرستان، حضور فعال خبرنگاران در راستای رشد و توسعه شهرستان و کشور را بسیار موثر عنوان کرد و افزود: تنویر افکار افکار جامعه از وظایف کار خبرنگاری است.

وی اظهار داشت: خبرنگاران کسانی هستند که جامعه را با حقایق آشنا می کنند و به مهندسی افکار کمک می کنند.

وی خبرنگاران را امین ملت و دولت توصیف کرد و افزود : برگزاری جلسات با بهره گیری از تجربیات خبرنگاران و تشکیل اتاق گفتمان می تواند به انعکاس واقعیتها و رشد و توسعه شهرستان بینجامد.

احمدی با توجه به مصالح ملی و منطقه ای و نگاه همه جانبه به رویدادها را لازمه کار خبرنگاری دانست.



فرماندار گنبد با اشاره به اولویتهای شهرستان در بخشهای مختلف گفت : باید جامعه را با وظایف خطیر خبرنگاری آشنا کنیم.



در این جلسه خبرنگاران به بیان دیدگاههای خود در حوزه کار خبرنگاری پرداختند.