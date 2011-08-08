شرکت ۱۵۰ نفر از اساتید قم در طرح ضیافت اندیشه

حجت الاسلام محمد مهدی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرکت ۱۵۰ نفر از اساتید دانشگاههای قم در طرح ضیافت اندیشه بیان کرد: این طرح از روز پنجم ماه مبارک رمضان آغاز و تا شانزدهم این ماه ادامه خواهد داشت.



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های قم ادامه داد: ۲۷ نفر از اساتید از خواهران و ما بقی نیز آقایان هستند.



وی با اشاره به اینکه طرح ضیافت در سالجاری با محوریت دو موضوع برگزار می‌شود بیان داشت: اندیشه سیاسی اسلام و نظریه ولایت فقیه و اصول تعلیم و تربیت از جمله این محور‌ها است.



کرمی ادامه داد: اندیشه سیاسی اسلام و نظریه ولایت فقیه توسط آیت الله مومن به اساتید ارائه خواهد شد.



وی از برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه‌پردازی خبر داد و عنوان کرد: این جلسات نیز شب‌ها بعد از افطار برگزار می‌شود.



مسئول برگزاری طرح ضیافت اندیشه در استان قم عنوان کرد: اساتید شرکت کننده در این طرح از کل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان هستند که اکثرا عضو هیئت علمی دانشگاه بوده و دارای مدرک دکتری هستند.



وی ادامه داد: تعداد ۱۰ نفر از اساتید دیگر استان‌ها نیز به عنوان می‌ه‌مان در طرح ضیافت اندیشه استان قم شرکت دارند.