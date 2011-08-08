اعمال سلایق شخصی مهمترین علت اغتشاشات بصری پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کریمیان افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که نمای ساختمان های شهر به عنوان یکی از دغدغه و اغتشاش بصری عنوان می شود .

وی نادیده گرفتن فرایند تحقق شهر و به دنبال آن چگونگی فرآیند نما از نظر اجرایی را از علل این اغتشاش بصری دانست و افزود : یکی از مهم ترین مسائل در این زمنیه آن است که در طراحی نمای ساختمان به سازه بنا توجه شود و کاربری های مجاور نما نیز در نظر گرفته شود .

کریمیان اقبال با اشاره به اهمیت نمای ساختمان ها در معماری سنتی کشور ، اظهار کرد : با وجود اهمیت این موضوع در معماری سنتی گذشته ، اما امروزه جنبه سلیقه ای بودن مبحث نما و اعمال سلایق فردی درزیبایی شناسی طرح نما بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و این از دلایلی است که موجب شده تا دستیابی به یک انسجام فنی در طراحی و ضوابط مشترک صورت نگیرد .

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران تصریح کرد : یکی از مشکلات دراین زمینه آن است که به دلیل مسائل اقتصادی مالک خواهان آن است که حداکثر استفاده از فضای ساختمان شود و به همین دلیل توجه به نما در اولویت قرار نمی گیرد و حتی گاهی برای فروش بهتر ساختمان ، راه پله ها نیز کوچکتر می شود که بر نمای ساختمان تاثیرگذار است .

کریمیان اقبال در ادامه با تاکید بر اهمیت مشارکت مستقیم شهروندان به ویژه در محلات گفت : هرچه نقش مردم محله در این زمینه کمرنگ باشد و مردم در تصمیم گیری های شهری نقشی ایفا نکنند این مشکلات بیشتر است و قطعا نظرات شهروندان با توجه به بافت هر منطقه و ناحیه بسیار مهم است.

و ی افزود: نمی توان نمای ثابتی برای همه شهر و همه محلات تعریف کرد و این تفاوتی است که گذشته نه چندان دور ما با حال حاضر داشته است.