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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

اعمال سلایق شخصی مهمترین علت اغتشاشات بصری پایتخت است

اعمال سلایق شخصی مهمترین علت اغتشاشات بصری پایتخت است

مدیرکل معماری وساختمان شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در بهبود نمای ساختمانها و رفع اغتشاشات بصری گفت: هرچه مردم محلات در این زمینه مشارکت بیشتری کنند به تدریج این مشکلات برطرف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کریمیان افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که نمای ساختمان های شهر به عنوان یکی از دغدغه و اغتشاش بصری عنوان می شود .

وی نادیده گرفتن فرایند تحقق شهر و به دنبال آن چگونگی فرآیند نما از نظر اجرایی را از علل این اغتشاش بصری دانست و افزود : یکی از مهم ترین مسائل در این زمنیه آن است که در طراحی نمای ساختمان به سازه بنا توجه شود و کاربری های مجاور نما نیز در نظر گرفته شود .

کریمیان اقبال با اشاره به اهمیت نمای ساختمان ها در معماری سنتی کشور ، اظهار کرد : با وجود اهمیت این موضوع در معماری سنتی گذشته ، اما امروزه جنبه سلیقه ای بودن مبحث نما و اعمال سلایق فردی درزیبایی شناسی طرح نما بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و این از دلایلی است که موجب شده تا دستیابی به یک انسجام فنی در طراحی و ضوابط مشترک صورت نگیرد .

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران تصریح کرد : یکی از مشکلات دراین زمینه آن است که به دلیل مسائل اقتصادی مالک خواهان آن است که حداکثر استفاده از فضای ساختمان شود و به همین دلیل توجه به نما در اولویت قرار نمی گیرد و حتی گاهی برای فروش بهتر ساختمان ، راه پله ها نیز کوچکتر می شود که بر نمای ساختمان تاثیرگذار است .

کریمیان اقبال در ادامه با تاکید بر اهمیت مشارکت مستقیم شهروندان به ویژه در محلات گفت : هرچه نقش مردم محله در این زمینه کمرنگ باشد و مردم در تصمیم گیری های شهری نقشی ایفا نکنند این مشکلات بیشتر است و قطعا نظرات شهروندان با توجه به بافت هر منطقه و ناحیه بسیار مهم است.

و ی افزود: نمی توان نمای ثابتی برای همه شهر و همه محلات تعریف کرد و این تفاوتی است که گذشته نه چندان دور ما با حال حاضر داشته است.

کد مطلب 1378521

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