خدایا توفیق مهرورزی را نصیبم فرما

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّهُمَّ ارْزُقْنى فیهِ رَحْمَةَ الاْیْتامِ

وَ اِطْعامَ اْلطَّعامِ

وَاِفْشآءَ السَّلامِ وَصُحْبَةَ الْکِرامِ

بِطَوْلِکَ یا مَلْجَاَ الاْمِلینَ

به نام خداوند بخشایشگر

خدایا روزیم گردان در این ماه مهرورزى نسبت به یتیمان

و اطعام گرسنگان را نصیبم کن

و نیز آشکار سلام کردن به دیگران را

و همنشینى با کریمان

به فضل و کرمت اى پناه آرزومندان

گذری کوتاه بر دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

اطعام گرسنگان، مهرورزی به یتیمان، همنشینی با کریمان و رعایت ادب و احترام و عرض ادب به بزرگترها را از طریق دعای هشتمین روز از ماه مبارک رمضان از خداوند متعال طلب می‌کنیم .

اطعام گرسنگان و مهرورزی به یتیمان

روزهای پرفیض و پربرکت ماه مبارک رمضان که انسان به لحاظ روحی و روانی تحول و تغییر اساسی داشته و آماده اعمال خیر و نیک است، فرصت بسیار مغتنمی است تا هرآنچه می‌توانیم خوبی کنیم تا نتایج مثبت آنها در این دنیا و آخرت دریافت کنیم.

اسلام دین رحمت و بخشش است و یکی از سنتهای حسنه برای این ماه افطاری دادن است، البته افطاری دادنی که اطعام نیازمندان و کمک به یتیمانی باشند که بضاعت مالی ضعیفی داشته، احتیاج به مساعدت و همدلی دارند.

افطاری دادنهای بزرگ و گسترده ای که نیازمندی در بین حاضران جلسه نیست، اگرچه فی نفسه عملی خیر و پسندیده است، اما آن افطاری نیست که در ماه مبارک رمضان سفارش شده و اجر دنیوی و اخروی بسیاری دارد.

وَآتُواْ الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوبًا کَبِیرًا؛ و اموال یتیمان را به آنان [باز]دهید و [مال پاک] و [مرغوب آنان ] را با [مال] ناپاک [خود] عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهى بزرگ است .(سوره نساء، آیه 2)

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا؛ و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه‏مانده و بردگان خود [نیکى کنید] که خدا کسى را که متکبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد.(سوره نساء، آیه 36)

برای هر روز هفته ذکری عنوان شده که صدمرتبه گفته شود.

ذکر روز سه شنبه: یا ارحم الرحمین