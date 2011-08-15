به گزارش خبرنگار مهر، به جز فدراسیون فوتبال که با مربیان خارجی مورد نظر به طور مستقل قرارداد منعقد می کند سایر فدراسیون ها پس از توافق با گزینه های خارجی خود برای مربیگری در تیم های ملی از طریق کمیته ملی المپیک با آنها قرارداد بسته و همکاری رسمی را آغاز می کنند.

در واقع طرف قرارداد مربیان خارجی غیرفوتبالی در تیم های ورزشی ایران کمیته ملی المپیک است که مسئولیت پرداخت حقوق آنها را هم بر عهده دارد. این کمیته در حال حاضر به 54 مربی خارجی در رشته های مختلف حقوق پرداخت می کند. البته حقوق برخی از این مربیان مانند "مارچلو درادی" مربی تیراندازی روزانه پرداخت می شود اما دیگر مربیان ماهیانه حقوق می گیرند.

54 مربی خارجی، 23 رشته

مربیان خارجی که در حال حاضر با تیم های ملی مختلف ورزش ایران همکاری دارند در 23 رشته تیمداری می کنند. در این میان مسئولان هشت رشته تنها یک مربی خارجی در کنار تیم های ورزشی خود دارند. ورزشکاران برخی رشته ها هم دو یا سه مربی خارجی در کنار خود دارند اما هستند تیم ها و ورزشکارانی که چهار، پنج یا حتی 6 مربی خارجی در اختیار دارند.

سهم بیشتر قایقرانی در تعداد مربیان خارجی

در میان 23 رشته‎ای که در حال حاضر با مربی غیرایرانی همکاری دارند قایقرانی بیشترین سهم را در همکاری با مربیان خارجی دارد. در حال حاضر فدراسیون قایقرانی با 6 مربی خارجی همکاری دارد. از نظر در اختیار داشتن تعداد مربی خارجی فدراسیون‎های شمشیربازی و والیبال با داشتن پنج مربی خارجی در رده دوم و فدراسیون‎های تیراندازی و ووشو با چهار مربی خارجی در رده سوم قرار دارند.

بسکتبال، اسکواش (سه مربی خارجی)، بدمینتون، تیرو کمان، فوتسال، چوگان، شطرنج، موی تای، شنا، واترپلو (دو مربی خارجی)، دوومیدانی، وزنه برداری، راگبی، کریک، جودو، هندبال، دوچرخه‌سواری و تکواندو (یک مربی خارجی) دیگر رشته‎هایی هستند که با مربی خارجی همکاری دارند.

حقوق مربیان خارجی

کمیته ملی المپیک حقوق مربیان غیرایرانی که با تیم‌های ورزشی کشورمان همکاری دارند را با دلار پرداخت می‎کند اما در این میان واحد حقوق دریافتی برخی از مربیان هم یورو است. البته میان حقوق دریافتی مربیان خارجی با توجه به رشته تحت هدایت آنها و هدفی که برای تیم آنها ترسیم شده است تفاوت‎های زیادی وجود دارد. حقوق برخی از این مربیان به هزار دلار در ماه هم نمی‌رسد در حالیکه هستند مربیانی که ده‎ها برابر حقوق می‎گیرند.

این در حالی است که کمیته ملی المپیک تازه در مورد پرداخت حقوق 5، 5/3 یا 3 میلیون تومانی به مربیان داخلی تیم هایی که روی کسب سهمیه یا مدال آوری آنها در المپیک حساب بیشتری باز شده، تصمیم گرفته است.

ولاسکو بیشتر از همه می گیرد

"عامر ستار" مربی چوگان نسبت به دیگر همتایان خارجی خود حقوق کمتری دریافت می کند اما در مقابل "خولیو ولاسکو" که همین چند ماه پیش هدایت تیم ملی والیبال را بر عهده گرفت بیشترین دریافتی را دارد. طوریکه مجموع حقوق های 6 مربی خارجی قایقرانی با حقوق ولاسکو تفاوت زیادی ندارد.

"عامر ستار" و "خولیو ولاسکو" به ترتیب 700 و بیش از 28 هزار دلار درماه حقوق می گیرند. در زیر نگاهی داریم به مبالغ دریافتی مربیان خارجی از فدراسیون های مختلف:

بدمینتون

* نوا آرمارا: 2785 دلار

* دیان آیومایاساری: 1112 دلار

تیر و کمان

* لی یومی: 5500 دلار

* منسوک پارک: 6000 دلار

فوتسال

* جوراندیر دوترا آزردو: 7777 دلار

* لوئیز کارلوس آلوزپایم: 4444 دلار

قایقرانی

* خالد پرویز: 2222 دلار

* ویچسلاو یولداشف: 5555 دلار

* لوتار شفر: 7300 دلار

* مایکل دیوید هیل: 6600 دلار

* شخرت گانیو: 3333 دلار

* چابا سانتو: 6944 دلار

دوومیدانی

* ایگور موزوگوف: 3111 دلار

وزنه برداری

* گیورگی زالای: 3300 یورو (حدود 4700 دلار)

شمشیربازی

* آناتولی پطروسیان: 1100 دلار

* سرکیس عیوضیان: 2300 دلار

* یورگن بیرکوف: 4000 دلار

* آلگ باتانو: 3300 دلار

* کرینکو گری گوری: 5600 دلار

چوگان

* عامر ستار: 700 دلار

بسکتبال

* وسلین ماتیچ: 14500 دلار

* دیمتار مارچتا: 3000 یورو (حدود 4284 دلار)

* دراگان دراگو ساویچ: 3000 یورو (حدود 4284 دلار)

تیراندازی

* لازلو زوشاکاز: 7500 دلار

* چابا گیورک: 5000 یورو (حدود 7140 دلار)

* مارچلو درادی: روزانه 500 یورو (حدود 714 دلار)

* لازلونه سوچک: 3000 یورو (حدود 4284 دلار)

والیبال

* یوتسا ست کوویچ: 10000 یورو (حدود 14280 دلار)

* خولیو ولاسکو: 19608 یورو (حدود 28002 دلار)

* ایوان کرگوویچ: 2778 یورو (حدود 3967 دلار)

* برانیسلاویوانف: 3334 یورور(حدود 4761 دلار)

شطرنج

* ویر چینوس گرابلیاسکاس: 2670 دلار

* کوینیس آلوپزاس: 4850 یورو (حدود 6926 دلار)

راگبی

* دیان مارسترز: 3700 دلار

کریکت

* محمود راشد دار: 3000 دلار

چوگان

* گوین جولین چپلن: 20700 دلار

اسکواش

* مقدس اشرف: 2000 دلار

* امجدخان: 3000 دلار

* طارق خان: 900 دلار

موی تای

* کمین ونگ سنگنن: 1700 دلار

* تن فینیرام: 1700 دلار

واترپلو

* ودیم اسکراتف: 3000 دلار

* بائولو مالارا: 12250 یورو (حدود 17494 دلار)

تکواندو

* جانگ یول جانگ: 3000 دلار

ووشو

* پانگ یان: 2780 دلار

* لوخائو: 2780 دلار

* وی یانگ دونگ: 3000 دلار

* هو گوانگ: 2780 دلار

شنا

* یوری آفاناسیف: 2000 دلار

* والری نگیویچ: 2000 دلار

دوچرخه سواری

* مارکوس توماس ناگل: 8200 دلار

هندبال

* ایویکاریمانیچ: 9445 دلار

جودو

* جیرو لامو جیووینازو: 5500 یورو(حدود 7854 دلار)