علت وجود مشکل در برخی طرحهای سرمایه گذاری در زنجان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان زنجان، بررسی صدور مجوز و استعلام را تاکید کرد و افزود: استعلامات باید توسط دستگاههای اجرایی ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه ارسال شود.

وی اظهار داشت: کار برای استعلام طرحها باید با جدیت توسط مدیران دستگاههای زیربط پیگیری شود و پاسخ ها و فرآیندها و زمان مشخص شود لذا با فرآیند مجوز استعلام کار باید انجام شود.

استاندار زنجان با اشاره به طرحهای پرمنگنات پتاسیم، تولید خودرو، طرح فولاد، بازارچه صنایع دستی بانوان و روغن کشی گفت: برای مکانیابی طرحها باید نظر کارشناسی محیط زیست باشد و با نظر کارشناسی و مدونی که محیط زیست می دهد نسبت به استقرار طرحها اقدام کرد.

رئوفی نژاد افزود: این طرحهای سرمایه گذاری فرصت خوبی برای استان را فراهم می کند و می تواند در توسعه استان موثر باشد.

وی تاکید کرد: طرحهایی که به شهرک صنعتی اضافه می شود طرحهای بزرگی است و باید روی این طرحها خوب کار شود و هر کاری که برای طرح انجام می شود دستگاهها در اجرای طرح هماهنگ بوده لذا طرحها سنگین هستند.

استاندار زنجان گفت: طرح روغن کشی به روش سرد مجوز گرفته شده و مجوز برق هم در دست انعقاد است.