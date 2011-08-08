دو هندبالیست مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سید مصطفی ساداتی و عباس اسدزاده دو هندبالیست مازندرانی هستند که به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.
وی افزود: این دوهندبالیست مازندرانی به جمع 27 بازیکن دعوت شده از سوی کادر فنی تیم ملی به مرحله سوم اردوی این تیم هستند.
رئیس هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: مرحله سوم اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران از روزگذشته در تهران آغاز شده و تا جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت.
ابراهیم زاده اضافه کرد: تیم ملی هندبال ایران خود را برای حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا و کسب سهمیه المپیک 2012 لندن آماده میکند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه هم اکنون هندبالیست های مازندرانی در تمامی رده های سنی تیم های ملی حضور دارند، یادآور شد: سید مصطفی ساداتی وعباس اسدزاده در تیم های لیگ برتری هندبال کشورمان بازی می کنند.
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