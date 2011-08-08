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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

ابراهیم زاده اعلام کرد:

دو هندبالیست مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند

دو هندبالیست مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال مازندران از دعوت دو هندبالیست جوان این استان به مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان خبر داد.

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سید مصطفی ساداتی و عباس اسدزاده دو هندبالیست مازندرانی هستند که به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

وی افزود: این دوهندبالیست مازندرانی به جمع 27 بازیکن دعوت شده از سوی کادر فنی تیم ملی به مرحله سوم اردوی این تیم هستند.
 
رئیس هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: مرحله سوم اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران از روزگذشته در تهران آغاز شده و تا جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت.
 
ابراهیم زاده اضافه کرد: تیم ملی هندبال ایران خود را برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا و کسب سهمیه المپیک 2012 لندن آماده می‌کند.
 
وی با بیان اینکه خوشبختانه هم اکنون هندبالیست های مازندرانی در تمامی رده های سنی تیم های ملی حضور دارند، یادآور شد:  سید مصطفی ساداتی وعباس اسدزاده در تیم های لیگ برتری هندبال کشورمان بازی می کنند.
کد مطلب 1378535

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