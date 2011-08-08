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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

نهاوندی:

سربلندی جامعه در دوران دفاع مقدس هدیه مردانی در کسوت خبرنگاری است

سربلندی جامعه در دوران دفاع مقدس هدیه مردانی در کسوت خبرنگاری است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: بی شک عزت و سربلندی جامعه هدیه مردانی است که در کسوت خبرنگاری حماسه های دوران هشت سال دفاع مقدس را ثبت و خود عاشقانه به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نهاوندی صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهدای خبرنگار صدا و سیما، بزازان و فرودی که با همراهی مدیران کل بنیاد شهید وامور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس انجام شد، اظهار کرد: امنیت و آرامش کنونی جامعه مرهون خون شهداست و ادامه راه آنان وظیفه آحاد جامعه است.

عابدین عابدی مقدم مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز گفت: نسل امروز و آیندگان با مرور رشادت های رزمندگان اسلام در می یابند که شهیدان با نثار جان چه حماسه بی بدیلی را رقم زدند.

در ادامه این دیدارها، کتابخانه شهید مهدی فرودی و دست نوشته ها و خاطرات این شهید گرانقدر در منزل ایشان مورد بازدید حاضران قرار گرفت، سپس به پاس گرامیداشت یاد و نام شهیدان ،علی اکبر بزازان نوغانی و مهدی فرودی از خانواده آنان با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

این شهدا از خبرنگاران صدا و سیمای خراسان رضوی بودند که در عملیات کربلای چهار در سال 1365 به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

در این دیدارها جمعی از مدیران صدا وسیما، بنیاد شهید و بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و جمعی از خبرنگاران حضور داشتند.

کد مطلب 1378536

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