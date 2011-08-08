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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

سند توسعه روستایی رشتخوار در هفته دولت ارائه می شود

سند توسعه روستایی رشتخوار در هفته دولت ارائه می شود

رشتخوار - خبرگزاری مهر: فرماندار رشتخوار از نهایی شدن تدوین سند توسعه روستایی این شهرستان و ارائه این سند در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم جنگی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه سند توسعه روستایی این شهرستان اظهار کرد: سند توسعه روستایی راهبرد روشنی برای سیاستگذاری در روستاها و خدمت رسانی به مناطق کمتر توسعه یافته است.

وی با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر اهمیت توسعه روستاها گفت: با توجه به جمعیت قابل توجه روستایی در استان ضرورت رسیدگی به روستاها و رفع مشکلات روستاییان احساس می شود.

جنگی افزود: از جمعیت 57 هزار نفری شهرستان 46 هزار نفر در مناطق روستایی سکونت دارند که این امر اهتمام جدی مسئولان دستگاه های اجرایی برای توجه به این مناطق را می طلبد.

کد مطلب 1378539

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