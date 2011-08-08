سند توسعه روستایی رشتخوار در هفته دولت ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم جنگی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه سند توسعه روستایی این شهرستان اظهار کرد: سند توسعه روستایی راهبرد روشنی برای سیاستگذاری در روستاها و خدمت رسانی به مناطق کمتر توسعه یافته است.

وی با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر اهمیت توسعه روستاها گفت: با توجه به جمعیت قابل توجه روستایی در استان ضرورت رسیدگی به روستاها و رفع مشکلات روستاییان احساس می شود.

جنگی افزود: از جمعیت 57 هزار نفری شهرستان 46 هزار نفر در مناطق روستایی سکونت دارند که این امر اهتمام جدی مسئولان دستگاه های اجرایی برای توجه به این مناطق را می طلبد.