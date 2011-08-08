فیلمبرداری "قلاده های طلا" دو هفته دیگر به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، 85 درصد از فیلمبرداری این فیلم سینمایی تمام شده، به زودی فیلمبرداری در ایران تمام شده و گروه برای تصویربرداری سکانس های باقیمانده به خارج از کشور می‌رود.

بنابراین گزارش، از آنجا که انگلستان یکی از گزینه های لوکیشن خارج از کشور این گروه بوده است اما ظاهرا شرایط فیلمبرداری در این کشور فراهم نشده و از میان کشورهای ترکیه، دبی، ارمنستان و قبرس(بخش اروپایی) و چند کشوراروپایی یک کشور انتخاب می‌شود.

فیلمبرداری این روزها در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ادامه دارد و بازی امین حیایی، نیلوفر خوش‌خلق، محمدرضا شریفی‌نیا و داریوش اسدزاده تمام شده است.

حمیدرضا پگاه، امین حیایی، نیلوفر خوش‌خلق، محمدرضا شریفی‌نیا و... بازیگران این فیلم هستند که درباره حوادث پس از انتخابات است.