رشد 32 درصدی ساخت وساز صنعتی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن قلعه نویی بااشاره به آغاز صنعتی سازی مسکن در سال 87، گفت: وقتی در سال 87 با توجه به نیاز کشور به افزایش سرعت ساخت و ساز و بالابردن میزان تولید مسکن و استفاده از روش های نوین ساخت و ساز در دستور کار قرار گرفت کمتر کسی گمان می کرد که سهم ساخت و ساز صنعتی با این سرعت افزایش یابد.

وی افزود: سه سال پیش سهم ناچیزی از ساخت و سازها در کشور به روش صنعتی بود و این در حالی است که هم اکنون بنا بر علام وزیر راه و شهرسازی بیش از 32 درصد ساخت و سازها صنعتی شده است.

قلعه نویی تصریح کرد: همان گونه که در بند «الف» اصل 44 توانمندسازی و نگاه حمایتی نسبت به بخش خصوصی توصیه شده است شرکت مپسا هم به عنوان یک شرکت دولتی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه مدیریت و توسعه صنعتی سازی ساختمان و مسکن وارد این مسیر شد و با تعریف پروژه های پایلوت 1100 و 5400 واحدی در شهر جدید پرند، ترویج صنعتی سازی را در برنامه خود قرار داد.

مدیرعامل شرکت مپسا با تاکید بر اینکه هدف دولت از این کار توسعه و ترویج صنعتی سازی در کشور بود تصریح کرد: مپسا شرکت پیمانکار نیست و به عنوان یک بخش دولتی که حمایت از بخش خصوصی را وظیفه خود می داند وارد این عرصه شده است.

رئیس کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن گفت: آنچه که تحت عنوان صنعتی سازی در پرند رخ داد، ماحصل تلاش شرکت های بخش خصوصی بود و انگیزه این کار نیز توانمندسازی و پیشرفت آنها و کمک به ترویج و نهادینه شدن صنعتی سازی بوده است بنابراین نباید تاخیر برخی از این شرکت ها که تاکنون تجربه چنین پروژه هایی را هم نداشته اند، به پای تمامی این شرکت ها یا مپسا گذاشت بلکه وظیفه ما حمایت بیشتر از شرکت های داخلی بوده و در همین مسیر اقدام نموده ایم.

وی به بازدید رئیس جمهور ونزوئلا از پروژه فاز 3 شهر جدید پرند اشاره کرد و افزود: عملیات و فناوری به کار گرفته شده در این پروژه به قدری برای مسوولان همراه چاوز جذاب بود که در حضور وزیر سابق صنایع و معادن، خواستار مشارکت ایران در ساخت و سازهای ونزوئلا شد.

مدیرعامل شرکت مپسا مطرح شدن نام ایران به عنوان یک کشور فعال در عرصه صنعتی سازی را فرصتی برای بخش خصوصی در این حوزه دانست و گفت: قطعا اگر حمایت دولت از بخش خصوصی وجود نداشت، پیشرفت کارها با این سرعت حاصل نمی شد.

قلعه نویی تصریح کرد: شرکت مپسا به عنوان مجری صنعتی سازی تاکنون در همکاری و هماهنگی نزدیک با وزیر راه و شهرسازی توانسته نسبت به توسعه صنعتی سازی در کشور اقدام کند.

رئیس کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن در خصوص ادامه فعالیت شرکت مپسا در پروژه های مسکن مهر اظهار داشت: فلسفه ورود شرکت مپسا به مدیریت پروژه های پایلوت تفاهم نامه سه جانبه وزیران مسکن و صنایع و تعاون بوده و به دنبال همین تفاهم ها بود که وارد مسکن مهر شدیم، از این رو برای ادامه فعالیت در این بخش نیز تابع تصمیمات آنها خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: مپسا هم اکنون به عنوان شرکتی مدیریتی برای هماهنگی فعالیت های مرتبط با موضوع در دستگاههای مختلف در حوزه صنعتی سازی ایفای نقش می کند و در صورت تداوم فعالیت در پروژه های پایلوت، بازهم به حمایت از بخش خصوصی ادامه خواهد داد.

قلعه نویی خاطر نشان کرد: حوزه فعالیت شرکت مپسا محدود به فعالیت های مربوط به پروژه های پایلوت نیست و همان طور که قبلا از طریق رسانه ها نیز اطلاع رسانی شده، اقدامات زیادی نیز در حوزه توسعه و ترویج صنعتی سازی از طریق همکاری با سازمان ها، نهادها و دانشگاه های مختلف صورت گرفته است.