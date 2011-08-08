جوابیه هلال احمر و توضیحات خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این جوابیه به این شرح است : احتراما با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین تبریک و تهنیت به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار، در خصوص گزارش تصویری و تشریحی آن خبرگزاری محترم که تحت عنوان "دست و پا زدن بلوطها در میان شعله ها/ اطفا حریق با دبه و بطری آب!" که در روز جمعه مورخ 14/5/90 و در ساعت 12:9 منتشر گردید به استحضار می رساند امدادگران خدوم و زحمتکش جمعیت هلال احمر استان لرستان روز چهارشنبه به محض دریافت خبر وقوع آتش سوزی در جنگل های پلدختر، علی رغم آنکه اطفا حریق جنگل جزء وظایف سازمانی جمعیت هلال احمر نمی باشد با مشارکت 200 نفر از امدادگران این جمعیت اقدام لازم را در جهت جلوگیری از سرایت آتش به سایر نقاط و همچنین اطفاء حریق به عمل آوردند که بدین منظور یک فروند بالگرد جمعیت هلال احمر نیز از کرمانشاه در این عملیات به کار گرفته شد.

گفتنی است به دلیل صعب العبور بودن مناطق جنگلی و کوهستانی بخشی از عملیات اطفاء با استفاده از دستگاه HNE که قابلیت حمل توسط نفر و پرتاب مواد خاموش کننده را تا میزان 15 متر دارا می باشد صورت پذیرفت که متاسفانه در تصاویر منتشره در آن خبرگزاری محترم از عنوان "اطفاء حریق با دبه و بطری آب" استفاده گردیده که لازم به توضیح است این دبه های آب به منظور تامین آب مخازن دستگاه HNE بوده است.



بر همین اساس همانطور که استحضار دارید. این گزارش تصویری و تشریحی خلاف واقع مورد سوء استفاده رسانه های بیگانه و ضد نظام از جمله رادیو فردا و سایتهای بالاترین و ... قرار گرفت و خدمات و اقدامات امدادگران جمعیت هلال احمر که با از خودگذشتگی و در شرایط نامساعد دمای بالای 50 درجه سانتیگراد و با زبان روزه در ماه مبارک رمضان به امدارسانی و انجام عملیات اطفاء حریق جنگلها مشغول بودند مورد تمسخر این رسانه قرار گرفت. لذا خواهشمند است به جهت تنویر افکار عمومی ضمن اصلاح عنوان گزارش مربوطه اقدام لازم را با قید فوریت در جهت اطلاع رسانی صحیح در این خصوص معمول فرمایید.

توضیحات خبرگزاری مهر

در جوابیه ارسالی از سوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دستگاهی موسوم به "اچ ان ای" سخن به میان آمده است که با وجود حضور خبرنگار مهر در هر سه روز آتش سوزی در محل حادثه اثری از این دستگاه مشاهده نشده است.

با این اوصاف عکسهای آتش سوزی که دست بر قضا برخی از آنها توسط هلال احمر شهرستان پلدختر در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت و برای تنویر افکار عمومی منتشر شد حکایت از آن دارد که اثری از دستگاه یاد شده موجود نیست زیرا اگر عملیات اطفا توسط این دستگاهها صورت گرفته بود باید در میان صدها عکسی که توسط عکاس مهر و همچنین نیروهای هلال احمر شهرستان گرفته شد حداقل یک فریم از عملیات اطفا با این دستگاه نیز ثبت و ضبط می شد که متاسفانه اینگونه نبوده است.

با این اوصاف دو احتمال وجود دارد یا اینکه از این دستگاه استفاده شده و این موضوع از چشم حاضران و خبرنگاران دور مانده است یا اینکه می توان با استناد به جوابیه ارسالی از سوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پرونده دیگری را گشود. پرونده ای مربوط به تجهیزاتی که در استان لرستان وجود داشته ولی متاسفانه در آتش سوزی 500 هکتار از جنگلها و مراتع پلدختر مورد استفاده قرار نگرفته است.

لذا این خبرگزاری آمادگی دارد تا در گزارش دیگری به روند عملیات اطفا حریق در جنگلهای پلدختر بپردازد تا جزئیات بیشتری در این زمینه به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

از طرف دیگر در جوابیه ارسال شده از سوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به سختی عملیات امداد رسانی در گرمای 55 درجه و روزه دار بودن امدادگران اشاره شده که اتفاقا در گزارش مهر نیز به این نکات بسیار مفصل تر پرداخته و به تلاش امدادگران هلال احمر که در جریان آتش سوزی سه روزه پلدختر زحمات زیادی را متحمل شدند نیز ارج نهاده است.