جهادگران عرصه خبر نقش بسیار مهمی در انعکاس توانمند ها دارند

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک 17 مرداد روز خبرنگار ضمن اظهار داشت: استان ما جزء استان هایی است که با توجه به شرایط خاص و هم مرزی گاهی اتفاقاتی از لحاظ امنیتی در آن رخ می دهد ولی قطعاً پتانسیل های فرهنگی، اجتماعی و بویژه اقتصادی و تجاری آن گسترده تر است.

وی گفت: با توجه به شرایط ویژه استان از جمله مرزهای طولانی وجود بازارچه های متعدد مشترک مرزی و گمرکات فعال و تجارت موفق آن باید چهره استان آن گونه که هست ترسیم شود که این امر توسط جهادگران عرصه خبر صورت گرفته است و همکاری و همراهی مسئولان را نیز می طلبد.

وی افزود: خبرنگاران جهادگران عرصه اطلاع رسانی هستند و در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و رسانه است باید با تیزهوشی واسطه بین مردم و مسئولین باشند.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: نقد عملکرد مسئولین دستگاه ها در رسانه و انتشار آن با هدف رفع نواقص و نه ایجاد چالش از دیگر وظایف خبرنگاران است که به بالندگی نظام و پاسخگو بودن مسئولان یاری می رساند.

وی گفت: دنیای امروز دنیای ارتباطات است و خبرنگار نقش غیرقابل انکار و حیاتی به عنوان اصلی ترین ابزار اطلاع رسانی دارد.