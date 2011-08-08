به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و شهدای اصحاب رسانه روز خبرنگار را در موسم ماه پرفیض و برکت، ماه دعا و نیایش، ماه رمضان به دستاندرکاران عرصه اطلاع رسانی تبریک گفت.
وزیر وزارت ورزش و جوانان در پیام تبریک خود آورده است: امروز ارکان جوامع بشری در تمامی عرصهها بر زیرساختی کارآمد به نام علم ارتباطات استوار است و بی دلیل نیست که عصر حاضر واژه و عنوان ارتباطات را بر خود دارد.
در برهه کنونی سرعت، دقت و صحت بیشتر در امر انتقال اطلاعات و اخبار رخدادها و جریانات روز، ابزاری کارآمد برای پیشی گرفتن از رقبا در گستره توسعه جهانی است و قطعا در این میان ورزش و جوانان با توجه به گستردگی جهانی، از جمله موثرترین عناصر نقش آفرین در زمینه ارتباطات به شمار میرود.
یکی از نعمتهای باری تعالی برای بشریت نوشتن است. خداوند به قلم قسم میخورد، ارزش ذاتی قلم از حدود نعمت فراتر میرود و جایگاه رفیعی پیدا میکند. روز خبرنگار، روز پاسداشت تلاش بیوقفه انسانهایی است که با قلم در سرزمین آگاهی قدم میزنند.
تلاش این عزیزان را ارج نهاده، دستشان را به گرمی میفشاریم و به روان پاک شهدای اطلاع رسانی که در مسیر تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی ایران، آموزگار مکتب آگاهی شدند درود میفرستیم و برای خبرنگاران متعهد و کوشای کشورمان، توفیق پویشی آگاهانه و سرشار از صداقت را از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.
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