خبرنگار متعهد و متدین در خط مقدم مبارزه با استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر،عزیر اکبریان نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی همزمان با بزرگداشت روز خبرنگار در پیامی اعلام کرد: 17 مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار پرتلاش خبرگزاری جمهوری اسلامی به حق روز خبرنگار نامگذاری شد تا فرصت مناسبی باشد برای قدردانی از زحمات و خدمات خبرنگاران عزیز، پرتلاش و فداکار که در امر اطلاع رسانی و ثبت وقایع تاریخی سعی و تلاش وافر دارند.

بی شک در عصر اطلاع رسانی و با تجهیزات و امکانات پیشرفته رسانه های غربی، کار اطلاع رسانی سریع و صحیح امر مهم و خطیری است که خبرنگاران عزیز کشورمان با حضور به موقع و فعال خود در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری و .....توانائی های خود را به همه جهان اثبات نموده وگام مؤثری در عرصه اطلاع رسانی برداشته اند.

امروزه خبرنگار متعهد و متدین در خط مقدم مبارزه با استکبار خبری قرار دارد و در این مبارزه مقدس بایستی با صداقت و وجدان کاری گامهای مؤثری در این زمینه بردارد.

اینجانب ضمن تبریک و تهنیت بمناسبت فرا رسیدن این روز فرخنده از تلاش و خدمات ارزشمند همه خبرنگاران عزیز کشورمان صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم. امید است که با الطاف ایزد یکتا و زیر سایه ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج) و تحت زعامت رهبر فرزانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته موفق و پیروز باشید.