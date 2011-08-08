انتفاضه سوم فلسطین؛ ماهیت و نشانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض عبدالفتاح تحلیلگر عربی در مقاله ای که در پایگاه اینترنتی العرب آنلاین منتشر شد، به احتمال وقوع انتفاضه سوم و نشانه های آن اشاره کرده است.

نشانه های انتفاضه سوم

به اعتقاد این تحلیلگرعرب، انتفاضه سوم همانند انتفاضه نخست در سال 1987 یا انتفاضه دوم سال 2000، هرگز محدود به کرانه باختری و قدس اشغالی نخواهد بود، اسرائیل بدون آنکه بفهمد، با سیاستهای احمقانه و مخالفت با حداقل مطالبات فلسطینی ها و تشدید سرکوبگریهای بی سابقه از دهه هفتاد، ناخواسته و نادانسته سبب وضعیت فراگیر و منسجم و همراه با تفکر مشترک فلسطینی شده است.



در انتفاضه اول و دوم، فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی 1948 هم در روزهای نخست و به صورت مسالمت آمیز مشارکت داشتند، اما سرکوبگری وحشیانه و تیراندازی و کشتار تظاهرات کنندگان، فلسطینی های داخل خط سبز را از ریختن به خیابانها به صورت انبوه و گسترده باز داشت که سبب توقف همراهی عملی با مبارزات فلسطینی ها شد، اما همبستگی معنوی و فرهنگی سبب تعمیق بینش سیاسی و ملی و قومی و وابستگی آنها به ملت فلسطین و همبستگی با مبارزات آنها شد.



دلایل واقعی مانع تبدیل این آگاهی و هوشیاری به حالت مبارزاتی سازمان یافته و دائمی و کارامد در نقاط تماس شد جایی که اراضی فلسطینی ها غصب و خانه هایشان ویران می شود و با دیگر اقدامات نژادپرستانه و سرکوبگرانه و ظالمانه از سوی صهیونیستها روبرو هستند، دلایل واقعی، نبود حالت سیاسی سازمان یافته نزد فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی 1948 است، هنوز هیچ سازمان اقتصادی مستقلی که سبب کاهش تکیه این افراد بر خدمات اقتصادی شود، وجود ندارد.



راهبرد رژیم اسرائیل از همان روز نخست بر نابودی زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی سنتی اعراب 1948 قرار گرفته بود تا در جنبش ملی داخل سرزمینهای اشغالی، امکان تبدیل به حالت سیاسی واقعی که منجر به مبارزه فعالانه و موثر و فشار بر رژیم نژادپرستانه صهیونیستی شود، وجود نداشته باشد.



عامل دیگر، ناتوانی و تاخیر برخی نیروهای سیاسی محوری در فهم نیازهای مرحله کنونی اعراب داخل است چه در ارتباط با نیازهای داخلی به سازماندهی و یکپارچگی یعنی نیاز به مرجعیت ملی منتخب که راهبرد مبارزاتی واقعی و دیدگاه سیاسی ملی و دموکراتیک درخصوص جایگاه و آینده فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی 1948 در مبارزات ملی و دموکراتیک اتخاذ کند که ملت فلسطین و به همراه آنها، آزادگان جهان برای تحقق عدالت ادامه می دهند.



ماهیت انتفاضه سوم



بدیهی است که ماهیت انتفاضه سوم، به ماهیت انتفاضه نخست و انتفاضه های عربی(به ویژه در مصر و تونس) که استبداد را سرنگون کرده است، نزدیک تر خواهد بود که اکثر نیروهای محوری در صحنه فلسطین درباره آن اجماع دارند، امروز برای همه ثابت شده است که انتفاضه نخست، هدف خود در بیرون راندن اشغالگران را محقق نکرده است.



به گفته تحلیگران عرب، تا کنون هیچ اجماع یا توافقی درباره سقف واحدی که تمام نیروهای سیاسی فلسطینی را دور هم جمع کند، وجود ندارد با وجودی که تحولات عربی و محلی سبب کشانده شدن به این گرایش می شود، حتی جنبش حماس به ایده کشور

مستقل در کرانه و نوار غزه هر چند به صورت تاکتیکی نزدیک شده است.



وظیفه جنبش ملی فلسطین و نخبگان آگاه و هوشیار آن، این است که شرایط و حقوق و نقشهای تمام گروهها و تجمعات ملت فلسطین را تحت راهبرد واحدی با در نظر گرفتن ویژگی هر گروه و قشر بررسی کند، البته بدیهی است از طراحان دوره ناامید کننده اسلوی(بانیان سازش با رژیم صهیونیستی) انتظار نمی رود دست به این ماموریت بزنند، زیرا این دوره(از زمان امضای معاهده سازش اسلو تا کنون) ضربات سنگینی به ارزشهای ملی آزادیبخشی وارد کرده است.



تحلیلگران می گویند در عین حال که نباید از درخواست کشور فلسطینی در کرانه و نوار غزه چشم پوشی کرد، نباید به صهیونیسم مشروعیت بخشید.



از حالا به بعد دیگر هیچ کس نباید اهمیت آوارگان فلسطینی و حق و نقش آنها را نادیده بگیرد، چرا که آنها در حال آماده شدن برای انقلاب خود هستند و همچنین نباید نقش اعراب 1948 را کم اهمیت شمرد با توجه به اینکه آنها گامهایی در بیداری سیاسی و ارتباط نسلهای جوانشان با مسئله ملی خود یعنی فلسطین برداشته اند و با توجه به خصومت و دشمنی گسترده رژیم عبری و شهرک نشینان نژادپرست با آنها، باید نقش این طیف از فلسطینی ها را مهم قلمداد کرد.



آنچه برای این گروهها و تجمعات لازم است، اینکه چگونه عملیات آماده سازی زیرساختها برای مبارزات طولانی را تسریع بخشند، مثلا تشکیل کمیته های مردمی و تقویت هماهنگی میان نیروهای موثر و فعال . حرکت این مسائل به تنهایی امکان ندارد و نیاز است تا همه عوامل با انسجام و قدرت به حالت مردمی مبارزات دائمی برای دستیابی به حقوق از دست رفته مردم فلسطین برسد.

