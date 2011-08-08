ناگفته ها به روایت تصویر؛ از حکایت پوست و استخوان تا ماشین عروس متفاوت

اولین تصویر امروز مربوط به هوگو چاوز رئیس جمهور بیمار ونزوئلا است.
چاوز خود را برای سفر مجدد به کوبا و پشت سر گذاشتن مرحله جدید درمان بیماری سرطان با روش شیمی درمانی آماده می کند.
دومین تصویر امروز مربوط به وجود آئین های خرافی در هندوستان است.
در این تصویر چند مرد هندو دیده می شوند که با عبور دادن اشیاء فلزی نوک تیز از صورت خود در حال برگزاری یک آئین سنتی هستند.
سومین تصویر امروز مربوط به سقوط شاخص سهام در اغلب بازارهای بورس غرب است.
افزایش بی سابقه بهای طلا و ادامه بحران مالی در آمریکا ودیگر کشورهای مهم غرب موجب شده تا سهام داران روزهای سختی را پشت سر بگذارند.
تصویر بعدی مربوط به فاجعه قحطی در سومالی و ادامه بحران در این کشور است.
هر چند برخی از کشورهای جهان امداد رسانی به گرسنگان سومالی را آغاز کرده اند اما شدت فاجعه در شاخ آفریقا به حدی است که رهایی از آن نیازمند یک بسیج جهانی است.
تصویر بعدی مربوط به برگزاری بیست و سومین نمایشگاه سالیانه کتاب در منطقه "دونتر" هلند است.
این بزرگترین نمایشگاه کتابی است که بدین ترتیب در اروپا برگزار می شود و از روز گذشته آغاز به کار کرده است.
شمشین تصویر امروز مربوط به برگزاری مراسم ازداوج ویژه در چین است.
در این تصویر از یک "لیفتراک" تزئین شده به عنوان ماشین عروس استفاده شده و همچنین جهیزیه عروس خانم نیز با لیفتراک های دیگر حمل می شوند.
و آخرین تصویر امروز بازهم اشاره به تحولات سومالی دارد.
هر چند از ابتدای هفته جاری گروه تروریستی الشباب از موگادیشو خارج شده اما درگیری در پایتخت سومالی همچنان ادامه دارد.
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