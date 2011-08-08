عکس ها سخن می گویند/ ناگفته ها به روایت تصویر؛ از حکایت پوست و استخوان تا ماشین عروس متفاوت

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: جهان هر روز تحولات بی شماری را تجربه می کند که رسانه ها بنا بر سلایق خود اقدام به پوشش آنها می کنند و البته در این میان، برخی رویدادها نیز از قلم می افتد، اما عکسها حرفهای دیگری را در خود پنهان دارند.