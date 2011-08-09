پیام ابراهیم‌پور تهیه‌کننده برنامه "شب‌های روشن" درباره تلاشی که در این برنامه برای متفاوت بودن و شکستن کلیشه‌ها صورت گرفته است، به خبرنگار مهر گفت: اکثر ما نمی‌خواهیم دوری از کلیشه‌هایمان را بپذیریم و به قالب‌های تکراری عادت کرده‌ایم. به من می‌گویند ساختارهای رسمی صدا و سیما را شکسته‌ای و فکر می‌کنند کسی که کار متفاوت انجام می‌دهد دچار چالش است. اما من حتی به این فکر کردم برای یک برنامه رمضانی در زمین نمی‌شود حرف‌های آسمانی زد. همین شد که پشت بام ساختمانی را انتخاب کردم تا برویم بالا و رو به آسمان خدا حرف بزنیم.

مستندساز برتر سیما در چند دوره با تاکید بر فرم پیش از محتوا، ادامه داد: من اصرار دارم هر کس مقابل دوربین خودش باشد و شکل‌گیری درست این هارمونی وظیفه مجری است. باید نگاه مستند را به برنامه‌های تلویزیونی بیاوریم. این نباشد که برنامه با سه، دو، یک مدیر صحنه آغاز شود بلکه در لوکیشنی چون پشت بام، زندگی جریان داشته باشد.

وی تصریح کرد: از این که هنوز مهمان‌های برنامه شق و رق می‌نشینند ناراضی هستم. امیدوارم در پانزدهمین شب برنامه همه را به رقص سماعی آشفته و هردمبیل وادار کنم! اصلا همین را تیتر کنید که شب‌های روشن باید شب‌های شلوغ شود!

ابراهیم‌پور با تاکید بر لزوم تغییر ذائقه مردم یادآور شد: این که مجری نباید پشت به دوربین راه برود را قبول ندارم. ذائقه مردم در طی سال‌ها خراب شده است و همه توقع دارند مجری شق و رق، دو زانو یا دست به سینه رو به دوربین بنشیند. اما من برای انتخاب رسالت بوذری نکاتی چون شناخت او از رسانه، نگاه معارفی و آشنایی با فلسفه دین در برنامه‌های گفتگو محور را مدنظر داشتم.

وی با بیان این مطلب که اکنون به برنامه خود نمره هفت می‌دهد، گفت: مانده تا به آن گعده و شب‌نشینی مورد نظر برسم که لحظات غیرقابل پیش‌بینی شده آن قاب پیدا می‌کنند. این که من داخل کادر می‌شوم ایجاد یک فرم است. من از آن تهیه‌کنندگانی نیستم که داخل گوش مجری گوشی بگذارم. بلکه به او اعتماد دارم و خودم هم ادای یک مدیر صحنه را درمی‌آورم که صحنه 400 متری را در کنترل دارد.

ابراهیم‌پور بیان کرد: من تعریف تازه‌ای ایجاد کرده و کنترل صحنه را به منزله یک دستگیره ترمز اضطراری بر عهده گرفته‌ام و در مواقع لزوم برای آماده سازی صحنه یا حفظ ریتم برنامه وارد کادر می‌شوم.

وی در پاسخ به این سوال که تصور نمی‌کنید برنامه گاهی دچار آشفتگی می‌شود، اظهار کرد: من آشفتگی را دوست دارم. حتی اگر بخواهم فیلم تماشا کنم هم "هامون" و "سارا" یا "پری" و "اجاره‌نشین‌ها" را انتخاب می‌کنم. باید اعتراف کنم من "شب‌های روشن" را از فیلم "مهمان مامان" داریوش مهرجویی برداشته‌ام؛ اثری که با تمام شلوغی‌ها دکوپاژ دارد.

تهیه‌کننده "شب‌های روشن" درباره انتخاب کارشناس برنامه گفت: حاج آقا زائری به دلیل حضور در لبنان چند سالی در رسانه نبود و حس کردم او می‌تواند کارشناس بکری برای برنامه‌مان باشد. به ویژه که برنامه‌های مذهبی چون "سمت خدا" با استفاده مکرر از کارشناسان باعث تکراری شدن این برنامه شده‌اند. زائری با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کرده است و ویژگی بارز او این است که خودش است.

وی با اشاره به تاکید بر واقعی بودن همه چیز در برنامه، تصریح کرد: می‌بینیم که تصویربردارها همه در کادر هستند یا میکروفن دستی را از وسط صحنه برداشته‌ام و صدابرداری با بوم انجام می‌شود. این‌ها فضای کار را از یک تاکشو تلویزیونی دور می‌کند.

ابراهیم‌پور درباره مهمانان برنامه گفت: آن‌ها همگی شخصیت‌های واقعی هستند که در مجتمعی زندگی می‌کنند که پشت بامش لوکیشن‌ ما شده است. یکی در بازار آهن کار می‌کند، دیگری اپراتور سینما یا کارمند کانون پرورش فکری است و یکی تحصیلات حوزه‌ای دارد. از خانم خانه‌دار و خانم جلسه‌ای و دانشجو و وبلاگ‌نویس هم در میان مهمانان پیدا می‌شود. هیچ کدام از مهمانان ما به اصطلاح بچه مجری نیستند!

این تهیه‌کننده با بیان این مطلب که با "شب‌های روشن" ژانری به نام مستند ترکیبی که در تقسیم‌بندی برنامه‌ها وجود ندارد را معرفی کرده‌ام، اظهار کرد: آنتن لوکیشن ما را نشان می‌دهد و قبل از تیتراژ من به روی صحنه می‌آیم و فضا را لطیف می‌کنم.برخی انتقاد می‌کنند چرا برنامه را با بسم الله شروع نمی‌کنی که در این باره باید بگویم من مجری نیستیم و این رسالت بوذری است که هر شب با جمله "ما همه آدمیم چون..." برنامه را شروع می‌کند و کارشناس برنامه هم حدیثی از بسم الله می‌گوید و "شب‌های روشن" آغاز می‌شود.