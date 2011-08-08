خبرنگاران قداست قلم را حفظ کنند

ابراهیم گوهردهی به مناسب روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر این روز را به همه میراث داران حقیقی قلم و آگاهی که خالصانه و بر اساس وظیفه الهی و انسانی خود، بشریت را از فضـای جهل و بی اطلاعی می رهانند تبریک گفت.

وی اظهار داشت: جایگاه و منزلت خبرنگاران عرصه اطلاع رسانی، از آن جهت والا بوده که در ارائه خدمات به مردم و آگاهی بخشیدن به آنان، تمام سعی و همت خود را بکار می بندند و با نهایت اخلاص و صداقت، در این مسیر پر فراز و نشیب گام بر می دارند.

گوهردهی گفت: روز خبرنگار،تداعی گر یاد و خاطره خبرنگار شهید صارمی بوده که شهید عرصه اطلاع رسانی است و با اهداء خون خود،حیاتی مجدد بر پیکر عزتمند خبرنگاران غیور و جان بر کف بخشیده است.

وی افزود: جوهر قلم اهل علم و آگاهی، از قداستی والا برخوردار بوده و این افراد براساس رسالت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد مردم ، باید از چنین جایگاه ارزشمندی صیانت و حفاظت کنند.

هفدهم مرداد ماه در تقویم رسمی کشور به روز خبرنگار نامگذاری شده است.