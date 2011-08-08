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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

گوردهی اعلام کرد:

خبرنگاران قداست قلم را حفظ کنند

خبرنگاران قداست قلم را حفظ کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با تبریک روز خبرنگار از فعالان عرصه رسانه خواست تا قداست قلم را حفظ کنند.

ابراهیم گوهردهی به مناسب روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر این روز را به همه میراث داران حقیقی قلم و آگاهی که خالصانه و بر اساس وظیفه الهی و انسانی خود، بشریت را از فضـای جهل و بی اطلاعی می رهانند تبریک گفت.

وی اظهار داشت: جایگاه و منزلت خبرنگاران عرصه اطلاع رسانی، از آن جهت والا بوده که در ارائه خدمات به مردم و آگاهی بخشیدن به آنان، تمام سعی و همت خود را بکار می بندند و با نهایت اخلاص و صداقت، در این مسیر پر فراز و نشیب گام بر می دارند.

گوهردهی گفت: روز خبرنگار،تداعی گر یاد و خاطره خبرنگار شهید صارمی بوده که شهید عرصه اطلاع رسانی است و با اهداء خون خود،حیاتی مجدد بر پیکر عزتمند خبرنگاران غیور و جان بر کف بخشیده است.

وی افزود: جوهر قلم اهل علم و آگاهی، از قداستی والا برخوردار بوده و این افراد براساس رسالت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد مردم ، باید از چنین جایگاه ارزشمندی صیانت و حفاظت کنند.

هفدهم مرداد ماه در تقویم رسمی کشور به روز خبرنگار نامگذاری شده است.

کد مطلب 1378566

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