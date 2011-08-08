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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

گوگلانی:

1500 کیلوگرم کله پاچه غیربهداشتی در گنبد معدوم شد

1500 کیلوگرم کله پاچه غیربهداشتی در گنبد معدوم شد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره دامپزشکی گنبد کاووس گفت: هزار و 500کیلوگرم کله و پاچه غیر بهداشتی در شهرستان ضبط و به طریقه بهداشتی معدوم شد.

نادر گوگلانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این فرآورده های دامی در سردخانه شهرستان توسط اکیپ نظارت دامپزشکی در ماه مبارک رمضان ضبط و  پس از نمونه برداری  و ارسال نمونه به آزمایشگاه مرکزی و تشخیص بر آلوده بودن نمونه ها با هماهنگی بعمل آمده با دادستان و اخذ حکم دادستانی در روز  گذشته در محل کوره لاشه سوز کشتارگاه دام گنبد معدوم  شد.

وی اظهار داشت: این محموله بدون اخذ  مجوز حمل و وارد شهرستان شده بود.

وی از برگزاری ستاد ویژه نظارت بر اماکن عرضه فرآورده های دامی در ماه رمضان خبر داد و گفت: در این جلسه راههای تشدید نظارت بر اماکن عرضه فرآورده های خام دامی و خودروهای حمل و برقراری کشیک های ویژه و سایر  موارد مرتبط در ماه مبارک رمضان در چهارچوب بخشنامه سازمان دامپزشکی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
 
گوگلانی بیان داشت: در همین راستا کشیک های ویژه ثابت و سیار شبکه دامپزشکی شهرستان گنبدکاووس با کاورهای مخصوص فعالیت نظارت ویژه بر اماکن عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی شهرستان را آغازکرده تا بتوانند وظیفه خود را در نیل به دستیابی مردم شریف شهرستان به غذای سالم و بهداشتی با توان کامل به انجام برسانند.
کد مطلب 1378568

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