1500 کیلوگرم کله پاچه غیربهداشتی در گنبد معدوم شد

نادر گوگلانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این فرآورده های دامی در سردخانه شهرستان توسط اکیپ نظارت دامپزشکی در ماه مبارک رمضان ضبط و پس از نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه مرکزی و تشخیص بر آلوده بودن نمونه ها با هماهنگی بعمل آمده با دادستان و اخذ حکم دادستانی در روز گذشته در محل کوره لاشه سوز کشتارگاه دام گنبد معدوم شد.

وی اظهار داشت: این محموله بدون اخذ مجوز حمل و وارد شهرستان شده بود.



وی از برگزاری ستاد ویژه نظارت بر اماکن عرضه فرآورده های دامی در ماه رمضان خبر داد و گفت: در این جلسه راههای تشدید نظارت بر اماکن عرضه فرآورده های خام دامی و خودروهای حمل و برقراری کشیک های ویژه و سایر موارد مرتبط در ماه مبارک رمضان در چهارچوب بخشنامه سازمان دامپزشکی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

گوگلانی بیان داشت: در همین راستا کشیک های ویژه ثابت و سیار شبکه دامپزشکی شهرستان گنبدکاووس با کاورهای مخصوص فعالیت نظارت ویژه بر اماکن عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی شهرستان را آغازکرده تا بتوانند وظیفه خود را در نیل به دستیابی مردم شریف شهرستان به غذای سالم و بهداشتی با توان کامل به انجام برسانند.