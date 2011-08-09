علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت دوره پیش دبستانی با توجه به اینکه هم اکنون ظرفیت همه کلاسها به دوره ابتدایی تعلق گرفته است، افزود: به مدارس ابتدایی بخش نامه شده است که اگر فضای خالی در نوبت صبح ندارند، کلاسهای پیش دبستانی را به نوبت عصر انتقال دهند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش همچنان به برگزاری دوره پیش دبستانی و شرکت کودکان در این دوره تاکید دارد و تمام موانع در این خصوص را برطرف می کند.

مدیرکل دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: دستورالعمل پیش دبستانی به زودی به مدارس ارسال می شود و مدیران مدارس باید از آن پیروی کنند.

رحیمی اظهار داشت: اگرچه کلاسهای پیش دبستانی به بخش غیردولتی واگذار شده ولی همچنان مردم از آن استقبال می کنند و با کاهش جمعیت دانش آموزی روبرو نبوده ایم.

وی افزود: دوره پیش دبستانی در خانواده ها نهادینه شده و به شکل یک فرهنگ عمومی در آمده است.