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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۷:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

یک نوبته شدن80 درصد مدارس دونوبته/ انتقال پیش‌دبستانی به نوبت عصر

یک نوبته شدن80 درصد مدارس دونوبته/ انتقال پیش‌دبستانی به نوبت عصر

مدیرکل دفتر ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود 80 درصد مدارس ابتدایی دونوبته، یک نوبته شده اند گفت: در شهرهای بزرگ همچون تهران تلاش مدیران برای یک نوبته کردن مدارس ادامه دارد.

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت دوره پیش دبستانی با توجه به اینکه هم اکنون ظرفیت همه کلاسها به دوره ابتدایی تعلق گرفته است، افزود: به مدارس ابتدایی بخش نامه شده است که اگر فضای خالی در نوبت صبح ندارند، کلاسهای پیش دبستانی را به نوبت عصر انتقال دهند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش همچنان به برگزاری دوره پیش دبستانی و شرکت کودکان در این دوره تاکید دارد و تمام موانع در این خصوص را برطرف می کند.

مدیرکل دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: دستورالعمل پیش دبستانی به زودی به مدارس ارسال می شود و مدیران مدارس باید از آن پیروی کنند.

رحیمی اظهار داشت: اگرچه کلاسهای پیش دبستانی به بخش غیردولتی واگذار شده ولی همچنان مردم از آن استقبال می کنند و با کاهش جمعیت دانش آموزی روبرو نبوده ایم.

وی افزود: دوره پیش دبستانی در خانواده ها نهادینه شده و به شکل یک فرهنگ عمومی در آمده است.

کد مطلب 1378569

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