به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از بانوان خبرنگار، ظهر امروز دوشنبه 17 مرداد در وزارت ارشاد برگزار شد که در این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور در امور بانوان و رئیس مرکز مشارکت زنان و خانواده، پروین احمدی‌نژاد عضو شورای شهر، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه آجرلو، طیبه صفایی از نمایندگان مجلس حضور داشتند.

حسینی در این مراسم در سخنانی گفت: زنان در کشور ما در سطوح مختلف جامعه مسئولیت دارند و در حرفه خبرنگاری و رشته‌های دانشگاهی مرتبط با این حرفه نیز تعداد قابل توجهی از بانوان فعال هستند که این امر، تجلیل ویژه از این قشر را می‌طلبید.

وی ادامه داد: رسالت خبرنگاران، مصداق آیه 10 سوره مبارک فاطر است که «کلمه طیبه» را به درختی تشبیه کرده که ریشه‌دار و استوار است و اگر شما خبرنگاران نیز بر مبانی درست، منطقی و مطابق با واقع سخن بگویید و سخنتان رنگ و سبقه الهیی بگیرد آنگاه سخنی ریشه‌دار و ماندگار خواهد بود. همه عزت در دست خداست و اگر می‌خواهید به این عزت برسید مصداق کلمه طیبه سخن بگویید.

وزیر ارشاد در ادامه با قدردانی از «آمنه بهرامی» برای بخشش و همچنین حضورش در این مراسم، بیان کرد: آمنه بهرامی نشانه‌ای از مهربانی، عطوفت و گذشت مردم ایران است و وظیفه رسانه‌ها این است که این اخلاق دیرینه ایرانی که در ادبیات ما نیز نمود دارد، زنده کند.

به گفته وی بر رسانه‌ها واجب است که به جای ایجاد تنش، رقابت‌های ناسالم و کینه‌ورزی، مردم جامعه را به سمت مهرورزی و گذشت هدایت کنند.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه بانوان حاضر در مجلس این دوره بدون جنجال فقط به فکر خدمت هستند، بیان کرد: در مجلس‌های قبل فراکسیون بانوان تنها جنجال به پا می‌کرد و نگاهشان به غرب بود و می‌خواستند همان نسخه‌ها را در ایران پیاده کنند؛ ولی نمایندگان این دوره با وقار و دلسوزی و بی سرو صدا پیگیر امور زنان هستند.

حسینی در بخش دیگر صحبت‌هایش از امسال به عنوان سال انتخابات نام برده و گفت: فضا را نباید به گونه‌ای ایجاد کرد که دیگر در آن از انسانیت و اخلاق و ادب خبری نباشد و نباید رسانه‌ها اجازه دهند افرادی با هیاهو و عوام فریبی بتوانند آرای مردم را به سمت خود جذب کنند.

وزیر ارشاد با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری گفت: ایشان خواستار زنده کردن فرهنگ کار و مجاهدت و امیدآفرینی در کشور شدند تا جامعه دچار رخوت و دلسردی نشود. ایشان همچنین بر بحث واقع‌گرایی تاکید داشتند و فرمودند که رسانه‌ها نباید منفی‌گرایی مطلق و یا مثبت‌گرایی مطلق داشته باشند تا مردم به آنها اعتماد کنند و اگر رسانه‌ها از این واقعیت گرایی بی‌بهره باشند مردم هم از آنها سلب اعتماد می‌کنند.

وی در پایان اشاره کرد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که از رفتار قبیله‌ای اجتناب کنیم و ویژگی‌ها و کارهای مثبت و سازنده کسانی که هم‌جهت فکری و سیاسی ما نیستند را تخطئه نکرده و از سوی دیگر مدح و ثنای هم‌گروه‌ها و هم‌حزبی‌های خود را نکنیم و باید چنین روحیه آزادگی را در افراد تقویت کنیم.