به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر فرشچی در جمع مدیران شهرک‌های صنعتی استان قم با اعلام این خبر اظهار داشت: در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و تلاش مجموعه شرکت شهرک‌های استان در راستای برنامه‌های سازمانی و همچنین چشم انداز این شرکت، توانستیم جایگاه این شرکت را در بررسی عملکرد سال 89 ارتقا دهیم.



وی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی استان در سال‌های قبل رتبه 14 کشوری را به خود اختصاص داده بود، تصریح کرد: در سال 89 برنامه ریزی، عملکرد و دستاوردهای شرکت شهرک‌ها به گونه‌ای بود که بعد از بررسی مسئولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با 6 رتبه ارتقاء مقام هشتم کشوری را به خود اختصاص دادیم.



وی این موفقیت را مرهون تلاش، همفکری و همدلی مدیران، کارشناسان و کارکنان این شرکت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به پتانسیل نیروهای انسانی و متخصصان موجود این توانایی را داریم که هر ساله بتوان جایگاه خود را در سطح کشور ارتقاء دهیم.