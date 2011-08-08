خبرنگاران در ایران همچون پیامبران رسالت خویش را ایفا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار پیامی صادر کرد که در آن آمده است: از بدو تمدن بشری ارتباط رکن اصلی با هم بودن و با هم زیستن بوده و هست. با پویایی و تکامل این تمدن شیوههای مختلفی ابداع شد تا این ارتباط بین انسانها آسانتر برقرار شود تا آنکه رسانهها پا به عرصه وجود نهادند و افراد دلسوز با عنوان خبرنگاران در این راه به فعالیت پرداختند.
این پیام میافزاید: خبرنگاران در سراسر دنیا رسالتی عظیم را بر دوش دارند. اینان در سختترین شرایط و با کاری طاقت فرسا میکوشند تا سطح آگاهی و بینش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... را ارتقاء دهند چراکه دانستن را حق مردم میدانند در نظام پویا و مترقی جمهوری اسلامی ایران خبرنگاران متعهد و دلسوز در عرصههای مختلف همچون پیامبران رسالت خویش را ایفای کردند و گاه با خون نگاری، شهدای بزرگواری همچون سید شهیدان اهل قلم، مرتضی آوینی شهید فلاحتپور و شهید مظلوم محمود صارمی و ... را تقدیم به انقلاب کردند.
روابط عمومی سپاه محمد رسو الله(ص) تهران بزرگ هفدهم مردادماه را که به پاس زحمات اصحاب رسانه روز خبرنگاران نامگذاری شده است به تمامی طلایهداران متعهد عرصه خبر تبریک میگوید و امیدوار است در جنگ نرم که بعضی از وابستگان رسانهای صهیونیستی سعی در انحراف نوجوانان و جوانان این سرزمین دارند، همچون دوران دفاع مقدس پیروز و سربلند باشند و تمامی نقشههای شیطانی دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی را نقش بر آب کنند.
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