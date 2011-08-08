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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

خبرنگاران البرز میهمان برنامه در جستجوی فردا رادیو البرز شدند

خبرنگاران البرز میهمان برنامه در جستجوی فردا رادیو البرز شدند

کرج - خبرگزاری مهر: برنامه در جستجوی فردا رادیو البرز همزمان با 17 مرداد روز خبرنگار، میزبان اهالی رسانه البرز بود و در گفتگویی صمیمی و به دور از فضای رسمی خبر با آنها گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بزرگداشت روز خبرنگار و در حالیکه همیشه خبرنگاران در خدمت رسانه ها هستند، این بار تنها رسانه شنیداری استان البرز" شبکه رادیویی البرز" در برنامه پرمخاطب و گفتگو محور " در جستجوی فردا" که معمولا مسئولان شهری و استانی میهمان آن هستند با دعوت از اصحاب رسانه میزبان اهالی خبر بود.

در این برنامه که با حضور محمدجواد دهقانی سرپرست خبرگزاری ایرنا مرکز البرز، اعظم کریمی سرپرست خبرگزاری مهر  البرز و سید زاده نماینده روزنامه جام جم اجرا شد، در فضای صمیمی به حواشی کار خبر و احوالات اهالی این عرصه پرداخته شد.

همچنین در بخشهایی از برنامه به طرح مسائلی همچون اهمیت خبرگزاریها و رسانه های  دیجیتال، تفاوت این رسانه ها با روزنامه ها، ویژگیهای خبرنگاران، تخصص و تجربه در کار خبر، لزوم آموزشهای مداوم خبرنگاران، سختی حرفه خبرنگاری، لزوم راه اندازی رشته دانشگاهی خبرنگاری و عکاسی خبر در البرز و ... بحث و تبادل نظر شد.

مجتبی امین الرعایا مدیر روابط عمومی رادیو البرز هماهنگی برگزاری این برنامه را انجام داده و در پایان از میهمانان این برنامه به مناسبت روز خبرنگار تقدیر کرد.

اجرای این برنامه را مژگان ذوالفقارخانی و تهیه کنندگی آن را خانم بهمنی بر عهده داشتند.

کد مطلب 1378576

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